«Дочери нет!»: племянница Романа Виктюка опровергла слухи о «тайной наследнице»

Режиссер Роман Виктюк умер в больнице на 85-м году жизни Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В официальной биографии Романа Виктюка сказано, что он не был женат и детей тоже нет. Но иногда в интервью Виктюк проговаривался, что у него есть дочь и внуки, которые живут во Львове, откуда и он родом. Почему не сообщал других подробностей? Говорил, что оберегает семью от «отрицательной энергии», которая рикошетом может ударить по близким: «Злая и агрессивная энергия чужих всегда снимает покровы света с близких людей, а я этого не хочу. Мы действительно живем не вместе, но на юбилей они ко мне приезжали… Внуки для меня поистине самые святые».

И так убедительно он об этом рассказывал, что даже его знакомые верили: «Во Львове живет дочь Виктюка. И говорят, она - от одной актрисы».

Приврать Рома Григорьевич любил. Отчасти он был бароном Мюнхгаузеном. Великим мистификатором не только на сцене, но и в жизни. Ну а правду о его семье мы узнали у его ближайших родственников. Племянница Наталья приехала из Львова в Москву неделю назад, чтобы ухаживать за своим дядей, когда его выпишут из больницы домой. Но сложилось так, что теперь она будет сопровождать его в последний путь на родину.

C Романом Виктюком простились в пятницу 20 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 ноября гроб с телом Виктюка отправят во Львов. Режиссер будет похоронен на Лычаковском кладбище. Когда-то оно было австрийским, потом - польским. Оно было открыто в 1786 году и считается одним из старейших в Европе. Но самое старое надгробие датировано 1675 годом. Сейчас это историко-культурный музей-заповедник. Очевидцы рассказывают, что это красивейший некрополь, где каждая могила — произведение искусства. Там более 2000 склепов…

- Роман Григорьевич построил и для своей семьи склеп. Перенес туда останки своих родителей. И распорядился так, чтобы было место для всей нашей семьи, - рассказала нам племянница Виктюка Наталья.

- В российских СМИ носятся слухи про таинственную дочь Виктюка. Так есть у Романа Григорьевича дочь или нет?

- Дочери нет! Но он считал своими детьми меня и моего брата, то есть своих племянников. Мои дети Катерина и Борис – это его внуки. Во всяком случае, он так говорил. Мы все: дети, внуки и правнуки по линии его младшей сестры Дануты. Расскажу вам, чтоб не было путаницы, про всю нашу родню. У родителей Романа Григорьевича было трое детей. Он - старший. Потом родились Кристина Григорьевна. Она одинокая женщина. У нее нет ни детей, ни мужа. И Данута Григорьевна, это моя мама. У мамы, как я уже сказала, двое детей – Наталья (то есть я) и Роман, мой младший брат. У Романа тоже нет семьи и детей. Мои дети - Борис и Катерина. Катерина еще не замужем. У Бориса - две дочери: Эмилия и Ксения, которых Роман Григорьевич называл своими правнучками. Вот и вся наша семья. Все мы живем во Львове. Других близких родственников у Романа Григорьевича нет.

- Роман Виктюк жил на Тверской в квартире с окнами на Кремль. Когда-то она принадлежала сыну Сталина - Василию, а потом внуку вождя. Эту квартиру ему выхлопотал Михаил Александрович Ульянов. У вашей родни уже есть мысли, как распорядиться этим элитным имуществом?

- Мы еще не были у нотариуса и не знаем, есть ли завещание. Мы люди не публичные, не медийные. Но скандалов по разделу имущества дяди точно не будет...

Если завещания нет, то наследницами Романа Виктюка являются две его младшие сестры – Кристина и Данута.

Напомним, режиссер скончался 17 ноября от осложнений после коронавируса в госпитале Ветеранов войн. Ему было 84 года.

В пятницу, 20 ноября, прошло прощание с ним в Театре Романа Виктюка в Москве.

В понедельник, 23 ноября, состоится прощание у него на родине во Львове.

После чего пройдут похороны на Лычаковском кладбище.

Народный артист РФ Роман Виктюк поставил более сотни спектаклей, был режиссером десятков телефильмов. Он создал театр, который носит его имя.