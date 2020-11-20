Гонорар нового адвоката Михаила Ефремова в 10 рублей оказался шуткой

Адвокат Андрей Алешкин. Фото: Youtube

Адвокат Андрей Алешкин за первую неделю работы в статусе защитника Ефремова успел побывать у актера в СИЗО, подписать письмо с извинениями потерпевшим, провести переговоры с представителями семьи Захаровых и назначить встречу с гражданской женой погибшего Ириной Стерховой. А еще - удивить публику своим скромным гонораром: якобы в этом деле он работает за символические 10 рублей. Мол, мог бы трудиться и даром, но в соглашении надо обязательно прописывать стоимость услуг.

- На самом деле, это была шутка, - признался Алешкин kp.ru. - Раскрывать свой настоящий гонорар я не могу, поэтому назвал такую нереальную цифру. И еще пошутил: поглядите, я в 10 раз дороже Добровинского (речь идет об иске о возмещении морального вреда, которую экс-адвокат заявил Ефремову в рамках суда первой инстанции - 1 рубль на троих потерпевших. - Ред.). Даже не предполагал, что это будет воспринято всерьез.

Между тем, Алешкин и трое других адвокатов Михаила Ефремова вовсю готовятся к кассации. Другой суд, гражданский - о возмещении материальных затрат потерпевшим (111 тысяч рублей, потраченных на похороны) этому не помешает.

- Я сегодня общался с коллегами, мне сказали, что суд 23 ноября не состоится - иски отозваны, - рассказал kp.ru другой адвокат артиста Владимир Васильев. - Предмет спора отсутствует, все деньги потерпевшим уже заплачены. Сейчас наша главная задача - подготовить кассационную жалобу на приговор Ефремову. Позиция у всех защитников общая: в нашем деле работать, как лебедь, рак и щука, невозможно. Конечно, каждый адвокат вносит свою лепту в дело, плохо, когда жалобы полностью повторяются. Адвокат в апелляции или в кассации может просить снизить наказание до конкретного срока или условного наказания, если это согласовано с подзащитным.

По прогнозам защиты, пересмотр дела Ефремова состоится уже в следующем году - скорее всего, заседание назначат не раньше середины января.

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