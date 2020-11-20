Владимир Путин - о миссии России в Карабахе: Мы сопереживаем всем, кто попал в беду

Президент Владимир Путин Фото: REUTERS

Еженедельные совещания по ситуации в Нагорном Карабахе уже становятся традицией у Владимира Путина. И с каждым разом круг их участников все расширяется. В этот раз к Сергею Шойгу, Александру Бортникову, Сергею Лаврову и Евгению Зиничеву добавились глава российских миротворцев с Карабахе Рустам Мурадов, вице-премьер Александр Новак, и министр финансов Антон Силуанов.

- Для нас, для России, конфликты подобного рода имеют особое значение, играют особую роль, - обозначил ситуацию Путин. - Нас связывают с Азербайджаном и Арменией многовековые без всякого преувеличения связи. Направление СНГ для России является приоритетным по внешней политике, это очевидная вещь для всех. Это очень важно и с экономической точки зрения.

Глава государства похвалил российских миротворцев за слаженную работу.

- Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась, - констатировал он. - Подчеркну особо: все наши гуманитарные усилия, помощь должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам. Мы сопереживаем всем, кто попал в беду.

Путин сообщил, что по договоренности с лидерами двух стран в Карабах будет направлена российская межведомственная делегация в составе руководителей министерств и ведомств, чтобы на месте обсудить самые насущные вопросы мирного урегулирования.

И сегодня эти вопросы уже перешли в гуманитарную плоскость. Президент поручил привлечь к работе международные организации - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и Служба ООН по разминированию.

- Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Полагаю, что здесь весьма востребованно подключение ЮНЕСКО, рассчитываем также на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов, - напомнил Путин, поручив главе миротворцев заняться установлением связей с руководством регионов, переходящих под контроль Азербайджана. - Это конфликтующие стороны, но конфликт окончен. Нужно не допустить притеснений остающихся жителей на бытовой почве.