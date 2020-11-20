«Мы здесь не были счастливы»: Агата Муцениеце впервые после развода вернулась в дом, где жила с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись после 10 лет брака. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце в своем Youtube-шоу «Честный развод» показала дом, в котором она раньше жила с Павлом Прилучным. После расставания супругов особняк в подмосковном коттеджном поселке «Трувиль» остался актеру, а Агата с двумя детьми переселилась в московскую квартиру. Сейчас дом выставлен на продажу. 31-летняя актриса заехала в бывшее жилище, чтобы забрать велосипед. Свою поездку Муцениеце сняла на видео и показа в видеоблоге.

По пути в поселок сидящая за рулем машины Агата призналась, что сейчас она чувствует себя гораздо спокойнее и счастливее, чем раньше.

- Еду в дом, где мы раньше жили с господином П. По этой дороге я когда-то ездила домой, а теперь просто в гости. Какие знакомые заборчики, деревья, небо, но я уже другая и жизнь другая. И если честно, я счастливее раз в 40, - заявила актриса на камеру. Правда, при этом на глазах у нее блестели слезы – видимо, поездка в бывшее семейное гнездышко все-таки далась ей не так легко, как она хотела бы это показать.

По пути в поселок сидящая за рулем машины Агата призналась, что сейчас она чувствует себя гораздо спокойнее и счастливее, чем раньше. Фото: кадр видео.

- Вон он, наш дом. Забавно, аж в груди сперло, если честно, - призналась Агата Муцениеце еще на подъезде к особняку и, не сдержав эмоций, на несколько минут отвернулась от камеры.

Артистка надеялась, что не застанет экс-супруга дома. Так и получилось. Однако ее сильно удивила заколоченная дверь.

- Я так понимаю, Паша здесь больше не живет, - озадаченно констатировала она.

Агату удивил заколоченный вход особянка. Фото: кадр видео.

Особняк, в котором жили экс-супруги, как и весь поселок выстроен в европейсокм стиле. Гуляя по улочкам «Трувиля», легко представить, что находишься где-нибудь в Бретани или в Нормандии. Агата показала красивый дворик с вымощенными дорожками и с досадой отметила, что после ее отъезда никто не ухаживал за садом.

- После одних особей тут все расти перестало. Даже кусты засохли! — воскликнула она, намекая, что после нее в этом доме поселилась Мирослава Карпович.

Забрав велосипед, актриса направилась к своей машине, по пути вспоминая, как она жила здесь с мужем и детьми.

- Анализирую и понимаю: в этом доме мы ни разу не были счастливы. Мы были счастливы в доме, в котором жили давно... А этот дом такой, да, спорный очень, - призналась Агата.

По словам окружения Прилучного, Павел выехал из особняка в начале октября. Говорят, на этом настояла новая пассия артиста Мирослава Карпович. Мол, звезда «Папиных дочек» не захотела жить с Павлом в доме, где он был счастлив с Агатой и детьми.

Агата показала дом, в котором раньше жила с Павлом и детьми. Фото: кадр видео.

- Вряд ли он купил новый дом, поскольку Паша весь в кредитах, - рассказывали «КП» коллеги артиста. - Дом, машины - за все это еще надо гасить долги. Видимо, друзья пустили их с Мирославой пожить в своем доме. Он, кстати, находится неподалеку от поселка «Трувиль», где ранее Павел жил с семьей. Старый дом сейчас выставлен на торги. Когда они с Агатой покупали этот особняк, он стоил около 180 миллионов рублей. Дом по-прежнему находится в залоге, за него еще надо выплатить порядка 70 миллионов рублей.

Напомним, Агата Муцениеце сама ушла от мужа после того, как он ей изменил. Супруги развелись после 10 лет брака. Агата родила Павлу двоих детей: четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея.