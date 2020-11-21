В Торонто вводят тотальный карантин

Власти крупнейшего города Канады приняли решение о локдауне Фото: REUTERS

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении карантина в столице региона, городе Торонто. По его мнению, это даст надежду избежать худшего сценария в развитии ситуации с коронавирусом.

На время локдауна в самом городе, а также прилегающему к нему региону Пил, вместе с другими образующими агломерацию Большого Торонто, будут закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, спортивные центры.

Ограничения вводятся и для торговых центров – делать покупки в них можно будет онлайн, но забирать их придется на улице. Фото: REUTERS

Аптеки, продуктовые магазины и госучреждения продолжат работу в обычном режиме, а вот предприятиям общепита придется работать исключительно на вынос. Такие же ограничения вводятся и для торговых центров – делать покупки в них можно будет онлайн, но забирать их придется на улице. Школы и другие образовательные заведения пока будут работать.

Жителям рекомендуют не выходить из дома без особой надобности. На улицах запрещено собираться группами более десяти человек. Такое же требование по количеству людей предъявляется к религиозным учреждениям, а также при проведении свадеб и похорон. Нарушителей карантина ожидает штраф.

Жителям рекомендуют не выходить из дома без особой надобности. Фото: REUTERS

Торонто называют самым русским городом Канады: по разным оценкам здесь проживают от 180 до 250 тысяч русскоязычных канадцев. Причем к русским здесь автоматически причисляют всех выходцев из стран бывшего СССР – лишь бы тот говорил на «великом и могучем». В городе существуют русские магазины, рестораны и даже школы, выходят периодические издания на русском языке.

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