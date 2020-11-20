Сергей Ховрат: За 5 лет мы нашли работу для 22 тысяч человек на Дальнем Востоке

Сергей Ховрат. Фото: предоставлено пресс-службой АРЧК

Более 22 тысяч человек привлекло Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике в качестве работников в дальневосточные регионы. Сегодня на портале АРЧК ДВиА «Работа на Дальнем Востоке» размещено более 5000 вакансий. Это предложения по работе в сфере добычи угля, руды и золота, а также машиностроения. Кроме того, уже более 86700 человек оформили дальневосточные гектары и около 13 тысяч семей воспользовались льготной ипотекой под 2% годовых. Об этом «Комсомольской правде рассказал генеральный директор АРЧК ДВиА Сергей Ховрат, подводя итоги не только уходящего года, но и в целом пяти лет работы Агентства.

- Сергей Владимирович, как сложная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией Covid-2019 и связанное с ней некоторое замедление экономического роста повлияла на программы и проекты, реализуемые Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике?

- В этой году коронавирусная инфекция сказалась на экономике всех российских регионов и на жизни людей, ДФО и наша работа не стала исключением. Приходилось быстро менять методы работы, вводить новые меры поддержки, оперативно решать возникающие из-за ограничительных мер и невозможности перемещения работников задачи. Отмечу, что действующие на Дальнем Востоке программы поддержки граждан, по моему мнению, позволили регионам округа с меньшими потерями пройти период самоизоляции.

Мы наблюдали падение количества предложений на рынке труда после введения весной режима самоизоляции. Но уже к июлю количество вакансий в ДФО восстановилось до уровня марта 2020 года. Новый прирост числа вакансий наблюдался в таких ключевых отраслях экономики Дальнего Востока, как строительство, добывающие предприятия, судостроение и судоремонт. В банке вакансий АРЧК - более 80% вакансий, нацеленных на подбор специалистов именно для этих отраслей.

Дальний Восток всегда привлекал романтиков и тех, кто хотел заработать. Фото: Антон Барашов

На портале АРЧК «Работа на Дальнем Востоке» сегодня размещено более 5000 вакансий. Отмечу, что максимальное количество вакансий на портале сегодня представлено из сферы добычи угля, руды и золота, а также машиностроения. Это кадровые предложения от ведущих работодателей Дальнего Востока, среди которых - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Амурский судостроительный завод, ВостокПроектВерфь, компании АЛРОСА, РДМ, Колмар, и другие. Компаниям требуются электрослесари, электромеханики, мастера участков, инженеры-технологи разных категорий, горнорабочие. Это профессии, на которые есть спрос.

В настоящее время Агентство продолжает реализацию проектов по всем направлениям своей работы в плановом режиме с оговоркой, что форматы многих мероприятий – в частности, профориентационных, ярмарок вакансий, других – перешли в онлайн, они проводятся на цифровых платформах

Мы активнее начали использовать цифровые кадровые сервисы, которые не связаны с личным участием для получения или снятия информации. СМС-информирование о вакансиях, роботизированный обзвон кандидатов – Агентство увеличило объем этих услуг для работодателей в период пандемии.

Есть тенденция, которую все отмечают, что в период пандемии многие люди задумали о приобретении и строительстве своего жилья. Как вы знаете, Агентство сопровождает реализацию программы «Дальневосточный гектар». В период пандемии - в марте и апреле, когда начал действовать режим самоизоляции, наблюдалось небольшое снижение темпов поступления новых заявлений, поскольку люди не могли выехать и посмотреть участки, были закрыты многофункциональные центры, а Росреестр работал только в режиме предварительной записи. По мере снятия ограничений спрос на земельные участки восстановился. В среднем в этом году по программе ежемесячно около 1 тысяча человек получают земельные участки в безвозмездное пользование. Сейчас мы видим рост интереса к программе в Приморском крае, который связан с открытием территорий буферных зон рядом с городами.

- В связи с расширением функционала Минвостокразвития за счет появления новых задач по устойчивому развитию Арктического региона аналогичные функции появились и у Агентства. Какие из ранее внедренных на Дальнем Востоке мер поддержки, механизмов развития могут быть применены в субъектах Арктического региона? Есть ли уже понимание или даже стратегия работы АРЧК по выполнению профильных задач в Арктическом регионе?

- Арктика - это стратегическая для России территория. В регионе проживает 2,5 млн человек, причем 90% из них живут в городах — в Мурманске, Архангельске, Норильске. Деятельность АРЧК в Арктике направлена на развитие человеческого капитала и содействие в обеспечении трудовыми ресурсами региональных работодателей путём трудоустройства жителей Севера и дополнительного привлечения квалифицированных кадров из других регионов России, регулирования баланса спроса и предложения на рынке труда, на повышение эффективности мер поддержки граждан и работодателей.

Коме того, в сферу ответственности АРЧК в Арктике входит развитие контактов между образовательными организациями, работодателями и органами власти, расчет перспективной кадровой потребности экономики и социальной сферы Арктики, содействие профориентации молодежи и повышению эффективности системы профессионального образования.

Что уже сделано: создан Центр развития человеческого капитала в Архангельске. Результатом работы Центра в 2020 году станет профессиональный отбор 1000 обучающихся ВУЗов и СПО, 50 из которых будут направлены на прохождение стажировок на предприятия региона.

Гектары под бизнес и строительство домов взяли более 86 тысяч человек Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы провели анализ лучших отечественных и мировых практик в части стимулирования экономической деятельности КМНС АЗ РФ, а также анализ законодательства Российской Федерации и мирового законодательства в части правового регулирования и стимулирования экономической деятельности коренных народов.

Агентство ведёт разработку проекта программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС и проекта стандарта ответственности резидентов Арктической зоны во взаимоотношениях с КМНС. Программы позволят повысить качество жизни коренных малочисленных народов в Арктике, станут стимулом для развития их экономической деятельности, промыслов, сохранения самобытности и культуры.

Агентством проводится исследование по анализу текущей и перспективной кадровой потребности работодателей девяти арктических регионов, а также соответствия существующей сети образовательных организаций СПО и высшего профессионального образования указанной потребности. 30 сентября 2020 г. был исполнен 1-й этап исследования. Было опрошено более 3300 организаций. Опросом охвачено более 559 тысяч человек. Впервые сформированы показатели прогноза ежегодной совокупной кадровой потребности всех территорий АЗ РФ до 2035 г., выявлена кадровая потребность в 182 тысяч новых рабочих мест до 2035 года. Исследование продолжается и завершится во второй половине ноября. Его уникальность в том, что впервые информация о кадровой потребности (в том числе в прогнозе до 2035 года) будет проанализирована по всей Арктической зоне России.

В этом году нами был проведён крупный региональный конкурс «Команда Арктики», участники и финалисты которого будут привлекаться к стажировкам и работе в структурах Минвостокразвития России.

Что касается мер поддержки для Арктики из тех, что уже работают на Дальнем Востоке, то остановлюсь на «арктическом гектаре». Уже сейчас можно говорить о том, что интерес к программе в арктических регионах есть. АРЧК провело опрос жителей недальневосточных арктических регионов России, в ходе которого провело оценку актуальности действующих и планирующихся к реализации мер поддержки, в том числе о возможности получения земельных участков на безвозмездной основе. 25% опрошенных - то есть каждый четвертый - выразил желание участвовать в планирующейся к запуску программе по упрощенному предоставлению земли и получить так называемый «арктический гектар».

Перечень территорий «Арктического гектара» определяется Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", из которого исключается Чукотка и Якутия. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью: Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также части территорий Красноярского края, Архангельской области, Республик Коми и Карелия.

Согласно законопроекту о предоставлении земли в регионах АЗ РФ, право на получение земельных участков в первые 6 месяцев действия реализации закона на территории Арктики будут иметь граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д. Предоставление участков будет осуществляться по федеральному закону №119, поправки в который и предлагается внести.

- Как продвигается реализация программы «Дальневосточный гектар», каковы показатели ее реализации на данный момент, какова оценка ее востребованности? Какие важные изменения произошли в программе за прошедший год?

- Программа востребована, на сегодняшний день уже более 86700 человек стали её участниками. Важный показатель освоения людьми «дальневосточных гектаров» — это подача соответствующих деклараций. Их уже подают те, кто первыми оформил землю на старте программы в 2016 году. Уведомления о начале деятельности уже подали более 8 тыс. человек. В этой цифре - примеры успешного освоения полученной земли, множество ярких реализованных проектов.

Программа «Дальневосточный гектар» усиливается качественно сразу по нескольким направлениям: сокращаются так называемые «буферные зоны» вокруг городов, где участки ранее не предоставлялись – из последних примеров это Приморье, где в октябре были открыты дополнительные территории: они увеличились вокруг Владивостока и Находки в Партизанском районе – на 6,2 тысячи гектаров, в Надеждинском районе – на 3,5 тысячи гектаров, в Шкотовском районе – на 13 тысяч гектаров. Будут открыты и новые территории. Ведётся работа по созданию инфраструктуры для получателей «дальневосточных гектаров» в местах компактного расположения выданных участков – особенно продвинулись в этом направлении в Сахалинской области и в Хабаровском крае.

Ещё одним импульсом к развитию программы «Дальневосточный гектар» стало то, что для получателей земли стало возможным взять льготный кредит под 2% по программе «Дальневосточная ипотека» на строительство жилого дома. Программа «Дальневосточный гектар» - это программа в динамике, она растёт и развивается, мы регулярно получаем хорошие новости по этому направлению и рады видеть, как бизнес-проекты, ещё пару лет назад находившиеся в стадии запуска, сегодня уже производят готовую продукцию или оказывают населению качественные услуги.

Более 22 человек нашли работу на Дальнем Востоке благодаря содействию АРЧК ДВиА. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Как Вы оцените реализацию программы «Дальневосточная ипотека» в части востребованности у потенциальных участников, доступности для населения? Планируется ли расширение категорий участников программы?

- Мы видим, что заинтересованность дальневосточников в ипотеке, их активность в получении льготных кредитов высока. О востребованности программы лучше всего говорит наша статистика. По данным Агентства, на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 12 996 договоров на получение «дальневосточной ипотеки». Это без малого 13 тысяч молодых дальневосточных семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия уже сейчас или в самом ближайшем будущем. Что касается динамики по регионам, то лидерами по числу кредитов, предоставленных по программе, являются:

Приморский край, где выдан 3641 льготный кредит на общую сумму 13,9 млрд рублей,

Республика Саха (Якутия) – здесь заключен 3041 договор на сумму 11,6 млрд рублей,

Хабаровский край (1799 договоров на сумму 6,5 млрд рублей),

Республика Бурятия (1417 договоров на общую сумму 3,2 млрд рублей),

и Амурская область - здесь заключено 1170 договоров на сумму более 3,8 млрд рублей

Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 45,9 млрд рублей.

Главная категория людей-участников программы для нас - это молодые семьи. Программа «Дальневосточная ипотека» нацелена в первую очередь на улучшение их жилищных условий. Тем не менее, программа реагирует на дальневосточные реалии, видоизменяется, в ней появляются новые категории участников. Так, согласно недавнему постановлению Правительства РФ, льготные займы под 2% стали доступны не только постоянным жителям региона, но и специалистам, которые переезжают работать на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, независимо от возраста или их семейного положения. Такое изменение в программе предоставит дополнительные стимулы для привлечения на Дальний Восток высококвалифицированных специалистов.

- Одной из ключевых задач АРЧК является обеспечение дальневосточных работодателей квалифицированными кадрами, как за счет привлечения специалистов из других регионов, так и за счет подготовки востребованных кадров в местных вузах. Что конкретно делается по этим направлениям, и каковы результаты на сегодняшний день?

- 2 сентября 2020 года исполнилось 5 лет со времени основания АРЧК. За это время работы Агентство привлекло к работе на предприятиях резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток более 22 тысяч человек; 338 крупнейших предприятий Дальнего Востока получили поддержку от Агентства в подборе специалистов, подготовке кадров, проведении исследований рынка труда.

Агентство совместно с Рострудом помогает работодателям Дальнего Востока использовать такую меру поддержки для привлечения кадров, как программа трудовой мобильности. В 2015-2019 гг. по этой программе работодатели Дальнего Востока привлекли более 2000 человек. В 2019 г.- 942 работника на 65 предприятий. В 2020 г. запланировано привлечение 709 работников.

Кроме того, Агентство в интересах работодателей Дальнего Востока Агентство обеспечивает подготовку востребованных кадров на перспективу через механизм корректировки контрольных цифр приема, а также через открытие новых специальностей. С 2016 года при поддержке АРЧК в вузах и колледжах Дальнего Востока была открыта 61 новая специальность.

Подводя итог, отмечу важное. В 2020 году Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике исполнилось 5 лет. Каждый год деятельности Агентства приносил что-то новое – появлялись новые направления работы, разрабатывались и внедрялись новые проекты. Главное, чтобы все наши инициативы, о которых сегодня было рассказано – проекты по обеспечению кадрами региональных инвестпроектов, профориентационные проекты среди молодёжи, содействие регионам в открытии новых направлений обучения, реализация программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», инициативы в Арктической зоне Российской Федерации - помогали людям, живущим на Дальнем Востоке и в Арктике, и были ими востребованы. Это наша основная цель и задача.