Исповедался и причастился: первое фото Михаила Ефремова из СИЗО в Белгороде

На молебне присутствовали высшие руководители местного УФСИН, начальник СИЗО-3 города Белгорода, а также сотрудники и осужденные хозяйственного отряда колонии, в числе которых оказался и Михаил Ефремов. Фото: www.beleparh.ru

Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, больше недели находится в Белгородской области. Правда, пока не в самом исправительном учреждении №4 в поселке Алексеевка, а в СИЗО №3. Там он пробудет до 27 ноября из-за карантина. Меж тем, на днях достоянием общественности стали первые фото артиста из колонии.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 20 ноября совершил визит в СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области. Владыка Иоанн отслужил молебен о болящих в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. На молебне присутствовали высшие руководители местного УФСИН, начальник СИЗО-3 города Белгорода, а также сотрудники и осужденные хозяйственного отряда колонии, в числе которых оказался и Михаил Ефремов. Фото Михаила Олеговича опубликованы на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

Фото: www.beleparh.ru

После молебна архиерей совершил таинство исповеди над осужденными отряда хозяйственного обслуживания и причастил их. По завершению богослужения митрополит окропил всех святой водой. Его Высокопреосвященство передал начальнику СИЗО-3 в дар учреждению телевизор.

Ефремову предстоит отбывать наказание на так называемой "звездной" зоне. В 2019 году здесь находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В колонии, по словам правозащитников, прекрасные условия. Опасных рецидивистов здесь нет, порядки лояльные. В отрядных помещениях - санузел, спальни, все отапливается. Питание качественное, есть вся необходимая медпомощь. Заключенные получают зарплату. Из нее, правда, вычитают за одежду, питание, у кого-то и алименты. Так что заключенные сами себя содержат и у них еще остаются деньги на лицевых счетах, чтобы выйти на свободу с небольшим капиталом.

Тем временем, адвокаты артиста готовятся к кассации. На данный момент у Михаила Олеговича четверо защитников. По прогнозам юристов, пересмотр дела Ефремова состоится уже в 2021 году - скорее всего, заседание назначат не раньше середины января.

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