«Гарик, мне плохо»: Павел Воля озвучил причину развода Асмус и Харламова

Гарик Харламов и Кристина Асмус приняли решение расстаться год назад. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись мирно, без скандалов и бурного выяснения отношений. Поклонники по-прежнему гадают, что же могло стать причиной краха их брака. Масла в огонь периодически подливают друзья Гарика – коллеги по «Comedy Club», которые то и дело отпускают шуточки по поводу его развода с Кристиной. Очередную версию в новом выпуске шоу высказал Павел Воля: он предположил, что развалить брак могла зависимость Харламова от смартфона.

«Харламова невозможно оторвать от телефона, невозможно. Просто: "Гарик, мне плохо" — "Да-да", "Вызови скорую" — "Ага-ага", "Ты не уделяешь мне внимания" — "Угу-угу", "Мне предлагают сняться в фильме "Текст" — "Ага-ага", "Мы разводимся!" — "Да-да, почему нет"», — пошутил Воля.

Павел Воля пошутил над другом в новом выпуске «Comedy Club». Фото: кадр видео.

Так это или нет, но Гарик действительно намекал, что толчком к разводу послужило то, что он перестал интересоваться делами жены. Шоумен понял, что после нескольких лет семейной жизни у них с Кристиной почти не осталось общих интересов и тем для разговоров.

- У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. У меня был свой мир, а у нее - кардинально другой, поэтому общих тем для разговоров становилось все меньше, - признался Гарик Харламов в в YouTube-шоу "Без души" Данилы Поперечного.

Решение расстаться супруги приняли больше года назад, но долго тянули с разводом. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе.

- Ты не представляешь, сколько времени именно это останавливало меня от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя. И все равно это происходит. Но у нас все было не так жестко, как в случае с моими родителями, - рассказал шоумен.

Супруги воспитывают дочь Настю. Фото: Инстаграм.

Не так давно суд официально поставил точку в их браке. После расставания с мужем Гариком Харламовым Кристина осталась жить в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье. Супруги остались друзьями и вместе воспитывают дочку. Но, видимо, в материальных вопросах межу ними не все гладко. По словам окружения, Харламов и Асмус намерены делить совместно нажитое имущество через суд. Стоимость их особняка оценивается в 100 миллионов рублей.

Гарик сейчас – завидный холостяк, неудивительно, что ему то и дело приписывают новые отношения. Ходили слухи, что Харламов встречался с телеведущей Яной Кошкиной. Сейчас поговаривают, что артист увлечен своей партнершей по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. Сама Катерина это, впрочем, не подтверждает.

А вот рядом с Кристиной так и не появился мужчина. Недавно актриса посетовала, что зимой сильно мерзнет, и потому будет вынуждена спать в обнимку с обогревателем, который заменит ей любимого человека.

- До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то), - пошутила Асмус в Инстаграме.