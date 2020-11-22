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Наука

Несколько десятков добровольцев, надышавшись кислородом, омолодились на 25 лет

Израильские ученые уверяют, что нашли простой способ обратить старение вспять
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Кислород омолаживает? Кто бы мог подумать...

Кислород омолаживает? Кто бы мог подумать...

Фото: Shutterstock

Удивительные результаты дали эксперименты, которое четыре года вели израильские ученые из Тель-Авивского университета (Tel-Aviv University), университета имени Бар-Илана (Bar Ilan University), Медицинского центра «Шамир» (Shamir Medical Center) и Исследовательского Центра гипербарической медицины имени Сагола (Tel Aviv's Sagol Center for Hyperbaric Medicine and Research). Они подвергли гипербарической оксигенации или терапии, как еще называют эту процедуру (hyperbaric oxygen therapy – HBOT), 35 человек, чей возраст перевалил за 64 года. После серии из 60 процедур, продолжавшихся для каждого из подопытных в общей сложности три месяца по полтора часа в день, медики обнаружили: у всех удлинились теломеры. Удлинились феноменальным образом – аж на 38 процентов в некоторых случаях. Участники экспериментов будто бы омолодились на 25 лет подкупающе простым способом.

Теломеры — концевые участки хромосом, генетические сруктуры. В процессе жизни они укорачиваются — становятся меньше при каждом делении клетки. Когда «кончики» становится критически короткими, клетка теряет способность к дальнейшему делению. С возрастом таких «недееспособных» клеток становится всё больше и больше.

Принято считать, что неуклонное укорачивание теломер сопутствует старению. Чуть ли не провоцирует его. Приводит сначала к одряхлению организма – к так называемым возрастным изменениям, а в итоге, и к смерти. Отсюда и идея: удлинить теломеры и тем самым обратить старение вспять.

Теломеры считают, как минимум, маркерами старения.

Теломеры считают, как минимум, маркерами старения.

Способы удлинения есть. В последнее время выяснилось: кое-какой эффект дают диетическое питание, богатое жирными кислотами omega-3 и грецкими орехами, интенсивные физические нагрузки, некоторые медикаменты, здоровый образ жизни и полеты в космос.

Но израильтяне, похоже, нашли способ проще и куда более эффективнее. Их достижение не идет ни в какое сравнение с другими. Разве что с физическими упражнениями, которые удлиняют теломеры на 5 процентов, и полетами в космос, дающими 20-процентную прибавку.

Гипербарическую оксигенацию (HBOT) проводят в специальных барокамерах с повышенным давлением, в которых дышат чистым кислородом.

- За три месяца сеансов мы достигли значительных изменений, - рассказал один из участников исследования Амир Хаданни (Amir Hadanny) в интервью газете The Daile Mail. – Скорость удлинения теломер намного превышала эффекты от любых известных в настоящее время лекарственных вмешательств или тех, которые получаются в результате изменения образа жизни.

В камере для гипербарической оксигенации дышат чистым кислородом.

В камере для гипербарической оксигенации дышат чистым кислородом.

Хаданни и коллеги зафиксировали удлинение теломер в иммунных клетках крови - Т-хелперах, B-клетках и цитотоксических Т-лимфоцитах. О чем подробно сообщили в журнале Aging.

На собственные – земные - эксперименты израильтян воодушевил космический эксперимент NASA с близнецами Скоттом и Марком Келли (Kelly). Скотт летал на Международную космическую станцию (МКС). Провел больше года на орбите, где у него удлинились теломеры. Удлинились заметно. О чем специалисты, работающие в рамках исследовательского проекта по изучению близнецов (NASA Twins Study), доложили на конференции, которая прошла в конце января 2017 года в Галвестоне (Galveston, Texas).

До полета в космос у Скотта взяли кровь на анализы. На орбите он продолжил сдавать её. Образцы отправляли на Землю с астронавтами, которые покидали МКС. Ученые, возглавляемые Сюзан Бейли (Susan Bailey) из Университета Колорадо (Colorado State University), следили за происходящими изменениями. Они и обратили внимание на удлинение теломер – на Эффект Скотта, как его назвали.

В экспериментах принимал участие Марк Келли— брат-близнец Скотта — генетически ему идентичный. Находясь на Земле, он являл собой своего рода контрольный образец.

У Марка теломеры не изменились, а Скотт, удлинил свои до размера примерно 10-летней давности. Правда, через несколько недель после возвращения на Землю, его «кончики» опять укоротились. Словно бы астронавт никуда и не летал.

Как долго удлинение сохранялось у израильских подопытных неизвестно – тель-авивские экспериментаторы ничего об этом не сообщают.

Уже тогда – после обнаружения Эффекта Скотта – возбужденная общественность, включая часть научной, заговорила о том, что старение, хотя бы на время, удалось обратить вспять.

Однако внешне брат Скотт не стал выглядеть моложе на 10 лет. Равно, как и израильские добровольцы, якобы «скинувшие» по 25 лет. А это, по мнению скептиков, свидетельствуют о том, что омоложение на клеточном уровне не гарантирует заметный эффект в масштабе всего организма. Хотя, и не исключает того, что человек с удлиненными теломерами как-то поправит свое здоровье, а может быть, и проживет дольше. Но это не факт.

Братья Келли - у того, что побывал в космосе удлинились теломеры.

Братья Келли - у того, что побывал в космосе удлинились теломеры.

И еще одно обстоятельство омрачает радость от достигнутого. Есть большой риск, что, восстанавливая теломеры и продлевая тем самым жизнь клеткам, можно поспособствовать тому, что они переродятся в раковые – практически вечные клетки, у которых теломеры вообще не укорачиваются при делении.

- Увеличение продолжительности жизни клетки не гарантирует сохранение стабильного генома, - объясняла мне в свое время Анна Гончарова, сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП РАН), доктор медицинских наук, врач высшей категории. - Наоборот, происходит накопление мутаций, которые, в итоге, могут привести к злокачественному перерождению клеток. Поэтому нельзя однозначно рассматривать эффект удлинения теломер, как исключительно положительный. Или как «эффект омоложения». Но продолжить исследования стоит - серьезные комплексные исследования всех структур генома и контролирующих их механизмов. Чтобы «организм жил долго и не погибал в итоге от рака».

Скорее всего, теломеры всё-таки вовлечены в процессы старения и омоложения. Но не одни. Что-то есть еще, о чем ученые пока не знают.

Наверное, удлинением теломер можно объяснить благотворное влияние гипербарической оксигенации - процедуры, издревле применяемой в медицине для ускорения восстановления после инсультов, инфарктов и обширных травм. А в последнее время - и для профилактики болезни Альцгеймера - старческого слабоумия. Ныне же - в пандемию - подышать кислородом в барокамере отправляют и больных COVID-19: они лечатся, восполняя потери кислорода в крови, и, возможно, чуть-чуть при этом омолаживаются. В виде бонуса за страдания.

Наука: Клуб любознательных

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