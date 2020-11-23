Трамп и Шульгин, Лукашенко с придатками, чубайсов наноштакетник и прецизионный спидометр

Вернувшаяся жесткая манера разговора Лукашенко с Москвой объясняется как четвертьвековой привычкой Фото: REUTERS

Националист, монархист, антисемит, фашист и оккультист В. В. Шульгин в изданной в 1929 г. в Париже книге "Что нам в них не нравится" описывал буржуазную демократию так, что хоть сейчас в освободительное СМИ: "Взять хотя бы самую ожесточенную избирательную борьбу. Кричат, вопят, суетятся, поносят; ругаются и угрожают друг другу точь-в-точь, как на восточном базаре; а в конце концов, после всей этой суматохи, что делают? Подсчитывают записки, и кто получил записок больше, тот и объявляется победителем. Ему предоставляется право распоряжаться на несколько лет; и оставшиеся в меньшинстве покоряются".

Такие бы слова, да Трампу в уши. Однако мудрость Шульгина осталась до него недоходной. С момента голосования прошло три недели, а записки по-прежнему не подсчитаны, и с тем, кому предоставлять право распоряжаться на несколько лет, наблюдается полная неясность. Старцу Байдену, оказавшемуся в полном затруднении – не из танков же стрелять по Белому дому, а если не стрелять, то как выкурить Трампа с жилплощади? – осталось только обращаться к нему с увещеваниями "Ах ты, разбойник, ах, злодей", т. е. "Американцы являются свидетелями невероятной безответственности. Всему миру направляются невероятно пагубные послания о том, как функционирует демократия...".

Вообще-то как функционирует, так и функционирует. Мухлеж с последующей попыткой побиения канделябрами и продолжение восточного базара на неопределенное время является, возможно, пагубным посланием, но зато глубоко правдивым.

Но если вести из США по крайней мере отличаются новизной, то в братской Белоруссии продолжается вечная сказка про белого бычка. После героических треволнений августа-сентября, могучего "Жыве Беларусь!" и бегания Александра Григорьевича с автоматом в сопровождении сына Коли все вернулось на круги своя.

А. Г. Лукашенко объявил: "Вы даже не думайте, что соглашусь с приватизацией с Россией. Почему? Потому что "Гомсельмаш" стал бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика. Платите деньги, мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим". То есть и кроватей не дам, и умывальников, а вы дайте денег. Миллиард долларов, выданный в августе, уже проеден и забыт.

Вернувшаяся жесткая манера разговора Лукашенко с Москвой объясняется как четвертьвековой привычкой – на склоне лет трудно обучаться новым штукам, -- так и активностью, являемой конкурирующей президентшей С. Г. Тихановской. Она ездит по заграницам и выступает со свободолюбивыми иницативами: отключить Белоруссию от банковской системы SWIFT, признать белорусский ОМОН террористической организацией etc.

Лукашенко резонно рассудил, что для Кремля главной проблемой является Тихановская, так что российские силы скованы. После чего возобновил свою всегдашнюю борьбу с российским экономическим империализмом. Верный союзник as usually.

Главу Белоруссии и главу "Роснано" А. Б. Чубайса многое разделяет, однако роднит общая любовь к субсидиям из российской казны. Поняв сейчас: "Что-то пошло не так", нанотехнолог решил усилить свою пиар-активность.

Сперва он объяснил, почему его наноизделия не у всех находятся на слуху. Причину верно описывает нанотехнологическая поговорка "Мал золотник, да дорог". В каком-нибудь могучем агрегате есть комплектующая нанофитюлька, о которой никто не знает – между тем именно она обеспечивает работу механизма. Примерно, как в старые времена и радиола "Эстония" и телевизор "Рекорд" имели внутри радиолампы – но все ли знали их роль в работе устройства? Так и Чубайс чувствует себя производителем триодов да пентодов, которого недостаточно ценят.

Но аналогию с лампами и транзисторами сейчас не все и поймут, поэтому А. Б. Чубайс обратился к более доходчивому аргументу. Он сообщил, что тщанием "Роснано" производятся устанавливаемые вдоль автодорог "Композитные ограждения. Они не ржавеют, дольше служат, их проще устанавливать, чем обычные металлические перила". Следующим успехом "Роснано" будет продажа на строительных рынках наноштакетника. Дачники будут чрезвычайно довольны. Хотя, конечно, вопрос в цене штакетника.

Еще же можно разработать супертехнологичную систему точных измерений на основе нанотехнологий. Она пригодится при реализации новой думской инициативы. Лидер Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги" (звучит мрачно, но межрегионалы так себя сами назвали), думец-единоросс А. Н. Васильев выдвинул идею штрафовать за превышение скорости даже на 1 км/ч (сейчас на 20). "Важно понимать, что любой человек, который нарушает ПДД со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам", -- пояснил Васильев.

Сам принцип "ПДД святы для меня, я немею перед ПДД" вызывает уважение. Проблема лишь в том, что идеально точного спидометра не существует, погрешность измерения в 3 км/ч – уже очень хороший результат. То есть, конечно, можно создать прецизионный спидометр, но стоить он будет дороже самого автомобиля. Примерно то же и с ГАИшным радаром.

Хотя идея строго наказывать на основании принципиально неточных измерений не нова. Десять лет назад, возмутившись пьянством за рулем и его последствиями, высокое начальство решило: "Мы это дело поломаем!", и установило норму "нулевого промилле". Все, что выше – есть пьянство. Все доводы насчет того, что и бутылка кефира может дать ненулевое промилле, что есть индивидуальные особенности метаболизма, наконец, что и прибор, в который дуют, не идеально точен, разбивались о несокрушимое "Пьяный за рулем – убийца". Думец Васильев всего лишь решил подражать высокому начальству, но начинание не получило поддержки. Во всякому случае до тех пор, покуда не будут созданы нанотехнологические измерители.

Конечно, "сие буди, буди", потому что у нас вообще наука стремительно развивается. Доктор Е. В. Малышева открыла простое и радикальное средство от COVID-19, а именно молотый черный перец. Впрочем, еще полководец Суворов рекомендовал выпить чарку водки с солью и перцем – и всякую хворь как рукой снимет.