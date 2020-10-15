Чубайс придумал, куда вложить пенсионные сбережения россиян

Интерес Чубайса к пенсионным накоплениям россиян не удивителен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс призвал вкладывать деньги негосударственных пенсионных фондов в венчурные инвестиции. То есть в компании, которые только запускают производство. Об этом он заявил на стратегической сессии Банка России.

- Венчурный рынок без пенсионных денег – это как бассейн без воды, - предложил образное сравнение Чубайс.

«Комсомолка» выяснила, куда планируют направить деньги, которые россияне откладывают на старость. Заметим, что в НПФ и ПФР сейчас накоплено больше 6 трлн рублей.

Интерес Чубайса к пенсионным накоплениям россиян не удивителен. Под управлением «Роснано» находится сразу 2 крупных венчурных фонда. Их задача разыскивать на рынке новых Стивов Джобсов и Марков Цукербергов и вкладывать в них деньги. Так что пенсионные триллионы будут им явно нелишними.

ЧТО ТАКОЕ ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Если совсем просто, это вложения в молодые компании, которые только в самом начале своего пути. Возможно, это будет новый Apple или Amazon – тогда венчурный фонд обогатится. И те, кто скидывался на эту инвестицию, тоже. Первые инвесторы Google вложили в компанию 100 тысяч долларов – сейчас она стоит больше триллиона.

Впрочем, куда более вероятно, что новая компания прогорит – тогда деньги инвесторов просто пропадут. Есть и третий вариант, при котором стартап приносит какие-то деньги, но не завоевывает рынок. Короче, венчурное инвестирование – дело высокодоходное, но очень рискованное.

Стоит ли так рисковать деньгами на старость миллионов россиян?

- Эту схему можно было бы обсуждать, если бы государство давало какие-то гарантии на случай инвестируемых пенсионных средств, - заметил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

При этом, как поясняют в пресс-службе «Роснано», именно НПФ – классические источники финансирования венчурных фондов в мире.

- Возможность венчурных инвестиций позволит увеличить доходность пенсионных средств, сохраняя приемлемый уровень риска за счет профессиональных управляющих фондами и диверсифицированного портфеля, - говорят в госкорпорации.

К ЧУБАЙСУ КТО-НИБУДЬ ПРИСЛУШАЕТСЯ?

Вообще-то слова Чубайса совпадают с видением ситуации на самом верху. Еще в марте президент страны Владимир Путин встречался с крупнейшими инвесторами, и там обсуждали как-то вопрос вовлечения в дело пенсионных денег. По итогам совещания Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос. Предполагается, что вкладывать в венчурные проекты можно будет как сбережения граждан, так и пенсионные резервы.

Впрочем, вряд ли кто-то решится серьезно рисковать деньгами будущих пенсионеров. В том же «Роснано» говорят, что можно ограничиться 1-5% от хранящихся в НПФ денег. Если какой-то из проектов выстрелит, с лихвой покроет неудачи других.

А пенсионные деньги позволят – если возвращаться к метафоре Чубайса – наконец-то поплавать в этом бассейне. То есть дадут импульс к развитию бизнеса и производства. А это рабочие места для людей и налоги в бюджет.