С чемоданами от Louis Vuiton, но нелегально: как кое-кто из граждан бывшего СССР переходит американскую границу

Границу Мексики и США пытаются пересечь в том числе и наши соотечественники. Фото: REUTERS

Проект Дональда Трампа отгородиться от Мексики огромной - до 9 м в высоту и 1,5 в глубину – защитной стеной, чтобы заблокировать поток нелегальных мигрантов, так и остался проектом. В Конгрессе запрошенные им $5,7 млрд. на начало строительства (полная цена - $25 млрд.) заблокировали демократы. Трамп попытался профинансировать строительство за счет бюджета Пентагона, но суды запретили ему это делать.

Так что дальше отдельных участков общей протяженностью около 700 км дело не пошло. И на границе протяженностью в 3145 км остался старый барьер, построенный еще предшественниками Трампа и закрывающий, да и то не слишком надежно, лишь треть пограничной линии. Нелегальные мигранты и наркоторговцы как шли через границу, так и идут.

По последним данным, которые приводит газета The Washington Post, в октябре 2020 года американские власти произвели более 69 тысяч арестов и задержаний на границе с Мексикой, что на 21% больше, чем в сентябре. В октябре резко возросла и контрабанда наркотиков из Мексики.

Yа границе протяженностью в 3145 км остался старый барьер, построенный еще предшественниками Трампа и закрывающий, да и то не слишком надежно, лишь треть пограничной линии. Фото: REUTERS

Бесприютные соотечественники

В конце прошлого года агент пограничного патруля американского штата Аризона ранил россиянина, который, как утверждают власти, пытался нелегально перейти мексикано-американскую границу. Об этом сообщила газета Arizona Republic. Она же рассказала и о других случаях с русскоязычными нелегалами.

Одна русскоязычная семья, также перебравшаяся в США из Мексики, прибыла в приют для мигрантов в столице этого штата, городе Финикс с чемоданами и сумками… Louis Vuitton (цена чемодана этой фирмы - от $2500 долларов и выше - Ред.). Другая семья из бывшего СССР убедила местного волонтера продать ей свой фургон, чтобы комфортно проехать через всю страну в Филадельфию, а не трястись в рейсовом автобусе. Еще одно семейство из «наших» имело с собой достаточно валюты, чтобы за $1400 купить авиабилеты для полета на Восточное побережье страны.

Американские миграционные власти заявляют, что наряду с некоторым сокращением потока незаконных мигрантов из Мексики и других стран Латинской Америки, что стало следствием жесткой политики в этой области администрации Трампа, выросло число нелегалов из внеконтинентальных стран, прежде всего Китая, Индии и республик бывшего СССР.

Миграционные власти не публикуют общих данных о задержаниях семей мигрантов по гражданству. Но из сравнения числа задержанных «чужаков» в прошлом году в штате Аризона (больше 37 тысяч) и в позапрошлом (меньше 1,5 тысяч) видно, что всего за год пытавшихся нелегально попасть в США со стороны Мексики подданных государств Европы и Азии стало в 25 раз больше!

Главный поставщик нелегальной иммиграции в США через мексиканскую границу - прежде всего, сама Мексика. Но с 1980-х годов пошла мощная волна нелегалов из стран так называемого Северного треугольника: Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Ее обеспечили начавшиеся в те времена гражданские войны в странах Центральной Америки. Понятно, что латиноамериканцы, спасающиеся от нищеты, бедствий и бесправия, пытаясь нелегально попасть в США, резко контрастируют с «несчастными» беженцами из бывшего Советского Союза, которые отправляются в авантюрное путешествие не без существенной заначки. Из-за этого в штате Аризона многие церкви, традиционно дающие приют нелегальным мигрантам, отказываются принимать богатеньких страдальцев, не знающих испанского языка.

Трамп обещал возвести стену на границе США и Мексики, но так и не построил. Фото: REUTERS

С детьми – на свободу

Важный момент: пересекают южную границу США без виз, главным образом, именно семьи из далеких стран. Почему? Ответ прост: согласно американским юридическим правилам и иммиграционным законам, взрослые, которые прибывают на границу без визы, но с детьми, как правило, освобождаются из-под стражи в течение 20 дней. Семьям, приехавшим незаконно в США, разрешается оставаться в этой стране, пока их ходатайства о предоставлении убежища находятся на рассмотрении. А этот процесс может занять годы. С взрослыми-одиночками не так: их содержат в миграционных тюрьмах до тех пор, пока их просьбы о начале процедуры предоставления убежища не будут удовлетворены, после чего они, уже на свободе, дожидаются окончательного решения. Тех, кому отказывают в этом, депортируют.

Все равно течет…

Трамп, ярый противник нелегальной иммиграции, практически заткнул эту юридическую «дыру», позволяющую семьям с детьми, нелегально попавшим в США, оставаться там на неопределенное время. Он подписал соглашения с Мексикой и странами Северного треугольника, согласно которому семьи латиноамериканцев, желающие просить в Штатах убежища, должны сначала подать соответствующие заявления в своих странах, а потом ждать в Мексике окончательного решения.

Но, заткнув «дыру» для латиноамериканцев, он невольно оставил «дырочку» для семей мигрантов из внеконтинентальных стран. Просто о них в этих соглашениях - ни слова. Поэтому, как считают некоторые эксперты, международные контрабандисты, предлагающие услуги по нелегальному въезду в США, и обратили внимание на дальнее зарубежье.

От кого бежим?

А в чем причина, что наши соотечественники, бывшие или настоящие, побежали, словно Остап Бендер, через границу без разрешения? У американцев версия однозначная: конечно же, бегут от репрессий «кровавого режима»! Именно так объяснил рост числа нелегальных мигрантов из России директор по пропаганде в Европе и Центральной Азии организации Amnesty International USA Даниэл Бальсон газете Arizona Republic. Логика, впрочем, здесь есть: ведь все, кто просит убежища, по определению должны утверждать, что на родине их «преследовали и угнетали».

Так и представляешь: те, кто в последние годы нудил «Пора валить из Рашки!», упаковывают все, что нажито непосильным трудом, в дорогущие импортные чемоданы и пытаются свалить, затесавшись в толпы нищих латинос, штурмующих американскую границу?

Причины, по которым «наши люди» решаются в последнее время на нелегальный переход американской границы, уж точно не политического характера. Для «идейных борцов с режимом» есть отлаженные схемы ухода на Запад. А здесь все более прозаично. Во-первых, из-за пандемии посольства и консульства виз не дают почти уже год, а кому-то буквально приспичило срочно оказаться в Штатах. Во-вторых, решиться на такую авантюру могут те, кому раньше во въезде в США уже было отказано, или кто уже «засветился» в американской миграционной службе как нарушитель установленных правил.

Ну и, конечно же, доверчивые. Предложений попасть на американскую территорию без виз и других формальностей в Интернете достаточно - «Гарантированно! Со скидкой! Без проблем!»

Главный поставщик нелегальной иммиграции в США через мексиканскую границу - прежде всего, сама Мексика. Фото: REUTERS

А как на самом деле?

Проход семьи с детьми через наземное пограничное КПП с просьбой - это мягкий вариант проникновения, и лишь немногим удается им воспользоваться. Основным по-прежнему является жесткий – нелегальный переход границы при помощи «койотес» - контрабандистов живым товаром.

На границе с Аризоной, например, с мексиканской стороны есть 200-250 скрытых пунктов сбора нелегалов. В каждом человек 15-20 ждут, когда «койотес» поведут их через границу. Цены за эту услугу разнятся от 5 до 15 тысяч долларов, а то и больше - все зависит, откуда беженец и один он или нет. Многокилометровый переход через границу по пустыне, при 40-градусной жаре, выдерживают не все. Каждый год в Аризоне находят до сотни трупов мигрантов, буквально сгоревших под палящим солнцем на пути к заветной цели.

В Америке немало гуманитарных организаций, которые искренне, по моральным причинам, в силу человеческого отношения к слабым и гонимым, помогают мигрантам. Они организуют для них приюты, оставляют в пустыне бутылки с водой. И, как правило, хорошо видят разницу между теми, кто бежит из реального ада, и теми, кто тащит за собой чемодан Louis Vuitton.

Основным по-прежнему является жесткий – нелегальный переход границы при помощи «койотес» - контрабандистов живым товаром. Фото: REUTERS

Комментарий эксперта:

Ведущий американский иммиграционный адвокат Изабелла Майзел, глава юридической фирмы Mayzel Law Group:

— Переход через границу США без визы является нелегальным въездом. Если человека арестовали на границе, то его могут отправить обратно в ту страну, из которой он пытался въехать, и у него по закону будет запрет на въезд в США по любому основанию в течение пяти лет. Если он докажет, что его преследовали в его стране, он убежал от этих преследований и боится возвращаться в свою страну, то ему проведут так называемое credible fear interview (собеседование на выявление заслуживающих доверия опасений) и разрешат въехать для дальнейшего рассмотрения дела в иммиграционном суде. Но это исключение из правил.

Без всяких сомнений, те, кто пытается попасть в США без визы, совершают не только ошибку по американскому закону, но и рискуют своей жизнью. Увы, есть огромное количество примеров, когда при нелегальном переходе границы людей крадут, грабят, насилуют и убивают.