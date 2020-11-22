Серебристые облака над Россией в ноябре: почему это природное явление напугало ученых

Серебристые облака обычной радуют наблюдателей летом. Фото: Shutterstock

Ранним утром в воскресенье, 22 ноября, над Россией неожиданно зажглись загадочные серебристые облака. У наблюдателей отвалились челюсти: такого быть не должно! Событие говорит о том, что с атмосферой происходит что-то странное и неприятное.

Первое сообщение поступило из Чебоксар: там сфотографировали горизонт, излучающий зловещий жемчужный свет, в 6 часов 20 минут утра. Следом пришла весточка из Калининграда. Скоро стало понятно: невероятные облака видели везде, где было чистое небо.

В норме серебристые облака можно наблюдать лишь с начала июня по конец июля. Автор этих строк как-то видел такие облака 17 августа, и был невероятно удивлен. Но в конце ноября?! Серебристые облака висят над Землей на высоте примерно 80-100 километров. Это, собственно, кристаллы льда, которые подсвечивает Солнце – на таких громадных высотах оно светит даже тогда, когда на поверхности Земли темно. Кристаллы образуются вокруг неких твердых частиц, которые могут быть земной пылью, поднявшейся вверх, но чаще всего оказываются мельчайшими метеорами. Столь мелкие метеоры не сгорают в воздухе, а тормозятся и начинают парить над планетой, постепенно опускаясь вниз. Они-то и становятся ядрами конденсации для льдинок.

Чтобы появились серебристые облака, нужны три условия. Во-первых, на этих высотах должно быть невероятно холодно. По иронии, особые холода наблюдаются там как раз летом, именно в это время воздушные течения приносят туда арктические воздушные массы. Во-вторых, ядра конденсации – космическая и другая пыль. В-третьих, все это должно особым образом подсвечиваться. Летом Солнце погружается под горизонт не глубоко, и серебристые облака хорошо видны всю короткую ночь. Поэтому многие думают, что серебристые облака есть и зимой, их просто не видно. Это не так: зимой их на самом деле нет.

Что ж, серебристые облака – событие красивое, но на человека они воздействуют мрачно, наблюдатель, видя их, не восторгается красотой, а как-то тревожится, Фото: Shutterstock

Самое странное, что серебристые облака, скорее всего, в древности не существовали. Впервые их увидели лишь в 1885 году. Допустим, раньше не обращали внимания, но это вряд ли – скорее всего, их действительно не было. Таким образом, серебристые облака относятся к так называемым новым явлениям природы наряду со спрайтами и стивами. Вероятно, они появились из-за воздействия промышленности на природу. Конечно, тогда, в XIX веке, об экологии думали мало, и решили, что серебристые облака взялись из-за извержения вулкана Кракатау. Потом их пытались связать со взрывом Тунгусского метеорита. Вероятно, какая-то связь на самом деле есть, но лишь косвенная. И вот почему.

Этим летом серебристые облака над Россией словно сошли с ума. Они являлись каждую ночь (в норме хорошо, если раз в неделю), и демонстрировали невероятное разнообразие форм. Временами казалось, что небо над нами прямо-таки «кипит». При этом ни вулканов, ни метеоритов никаких не было. Все это заставило ученых говорить о том, что на самом деле серебристые облака сигнализируют о драматическом изменении климата. Не они сами меняют климат – облака лишь индикатор.

В самом деле, чтобы облака появились, нужно, чтобы на высоте 80-100 километров стало невероятно холодно. Обычно, когда на поверхности Земли тепло, там холодно, и наоборот. То есть в конце ноября там, на высоте, должно быть довольно тепло. Но в ноябре 2020 года там царят невероятные, космические морозы. Причина может быть именно в деятельности человека – в истощении озонового слоя и выбрасывании в атмосферу углекислого газа.

Связь высотного холода и истощения озонового слоя – прямая. Толстый озоновый слой поглощает жесткую, в основном, ультрафиолетовую радиацию, не давая ей коснуться Земли. Поглотив радиацию, озон должен куда-то деть энергию. Он ее переизлучает, но уже в безопасном, инфракрасном диапазоне. И тем самым нагревает верхнюю атмосферу. Отсюда вывод: если радиации на поверхности Земли мало, значит, на высоте довольно тепло.

С углекислым газом все немного сложнее. Прямо у поверхности Земли концентрированный углекислый газ нагревает воздух, но на высотах, наоборот, охлаждает. Дело в том, что у нас, возле Земли, воздух плотный, молекулы газов постоянно сталкиваются друг с другом и именно через такие столкновения теряют энергию. Больше столкновений – выше температура воздуха. Углекислый газ получает энергию снизу, от теплой Земли, а, получив, тратит ее на нагревание окружающего воздуха. Но это у нас, здесь, возле поверхности. На высотах концентрации газов невысоки, молекулы не успевают столкнуться, и излучают лишнюю энергию точно так же, как это делает озон. Излучает куда? В небо. Но, если озоновый слой находится довольно невысоко, 20-30 километров, и его излучение греет то, что выше, то на 80-100 километрах выше, собственно, ничего нет, только космос. Туда и уходит излучение. Атмосфера охлаждается. Таким образом, вредные выбросы углекислого газа в самом деле охлаждают атмосферу над нами. Кстати, когда лет 20 назад это поняли, шок был очень силен, ученые не ожидали такого вывода и удивились.

Этим летом серебристые облака над Россией являлись каждую ночь Фото: Shutterstock

А могли бы догадаться: взять хотя бы Венеру. Классический пример природного парникового эффекта (который мы, на Земле, воспроизводим искусственно). Поверхность самой Венеры очень горячая. А вот ее верхняя атмосфера дико холодная, холоднее земной. Собственно, вот невеселая модель, которую строит наша цивилизация: раскаленная почва и ледяной воздух.

Таким образом, скорее всего, аномальные серебристые облака появились в конце ноября потому, что природа нами окончательно убита. Есть, конечно, и другие соображения – давайте рассмотрим и их.

Во-первых, в воздух откуда-то могло попасть много пыли. Наиболее вероятная возможность – запуск ракеты, как в США в 2013 году, когда страну потрясли серебристые облака, явившиеся 29 сентября. Но, по официальным данным, никаких запусков не было. Другим источником пыли могли бы быть метеорные потоки, или падение большого болида, но ничего такого также не отмечалось. Во-вторых, охлаждение могли вызвать арктические воздушные массы, которые по каким-то причинам пришли в наши широты не в свой сезон. Это не исключено. Метеорологи говорят, что с движением ветра что-то странное творится. Если прежде ветер дул преимущественно с запада на восток, теперь либо с севера на юг, либо с юга на север. Потому и погода стала очень неустойчивой (и вообще, в последние годы очень ветрено, наверное, все заметили). Но ведь и это явление вызвано, скорее всего, воздействием на климат человека.

Что ж, серебристые облака – событие красивое, но на человека они воздействуют мрачно, наблюдатель, видя их, не восторгается красотой, а как-то тревожится, сам не раз замечал. Неспроста! Давайте следить, что будет дальше. Для этого перед рассветом или через некоторое время после заката осматривайте восточную (соответственно, западную) часть неба. Кто знает, что подкинет природа в ближайшем будущем.