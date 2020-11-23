Протесты в Белоруссии, последние новости на 23 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Сторонники белорусской оппозиции принимают участие в митинге против результатов президентских выборов Фото: REUTERS

В прошедшее воскресенье, 22 ноября, люди в Белоруссии вновь вышли на улицы. Собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 23 ноября 2020 года.

В этот раз сбор протестующих был назначен на полдень. Еще до этого времени люди собирались небольшими группами во дворах, а после шли в центр Минска. Сотрудники правоохранительных органов задерживали людей в разных частях города. Тоже самое происходило в других городах страны. В столице при задержании людей были применены спецсредства.

- При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства, - заявил официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Чемоданова также сообщила, что число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается.

В Мозыре задержали восемь работников нефтеперерабатывающего завода. В местное РОВД они пришли по повестке. Известно, что эти люди были замечены на фотографии с плакатами в руках. Акция прошла в городе еще 27 октября.

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал об угрозах, которые поступают его сотрудникам и сообщил, что неизвестные подожгли дом его покойной бабушки, в котором никто не жил.

- Надо приложить максимум усилий для спокойствия и стабилизации в обществе. В первую очередь путем диалога, - заявил Балаба.

Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия расширит свои санационные списки. Туда, в частности, попадут представители руководства Евросоюза.