Лидеры стран G20 пообещали построить новую эпоху после победы над коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время саммита "Группы двадцати", который проходит под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции. Фото: REUTERS

Закончившийся сегодня саммит стран Большой двадцатки (G20) ознаменовался принятием итоговой декларации.

Лидеры ведущих мировых держав, в число которых водит и Россия, намерены строить новую эпоху. Отсчетом новой эпохи станет конец пандемии нового коронавируса.

- Мы обязуемся вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса", - сообщается в декларации.

При этом сильнейшие мировые державы признали, что «беспрецедентная пандемия – мощное напоминание о нашей взаимосвязанности и уязвимости». И борьба с коронавирусом требует «прозрачного, надежного, скоординированного, крупномасштабного и научно обоснованного глобального ответа в духе солидарности».

Участники G20 выразили готовность своевременно и прозрачно делиться необходимой для борьбы с пандемией информацией, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными, делиться материалами, необходимыми для исследований.

Декларация подтверждает мандат Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в области координации борьбы с коронавирусом. Также в ней содержится обещание поддержки развивающихся стран, наиболее пострадавших от продолжающейся пандемии COVID-19. Отдельно подтвержден принцип справедливости при распределении вакцины от коронавируса. Кроме того, до июня 2021 года будет продлен мораторий на выплату долгов, имеющихся у беднейших стран.

В декларации отдельно прописаны важность восстановления мировой экономики, а также меры, которые должны будут повысить устойчивость финансовых систем. Общая стоимость таких мер предварительно оценена в 5 трлн. долларов. Устойчивость финансовых систем возложена на управляющих центробанков, которые будут на регулярной основе координировать разработку плана действий G20.

«Мы ценим усилия по защите здоровья людей за счет отсрочки проведения крупных публичных мероприятий, в частности решение Международного Олимпийского Комитета о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год», – отдельно говорится в декларации

Ее завершает выражение готовности «незамедлительно отреагировать и предпринять любые дальнейшие действия, которые могут потребоваться…

"Мы уверены, что работая в тесном сотрудничестве, мы преодолеем проблемы. Мы защитим человеческие жизни, восстановим глобальную экономическую стабильность и заложим прочный фундамент для устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста".

Президент России Владимир Путин в ходе саммита определил мировой кризис, вызванный пандемией, уникальной возможностью для смены вектор глобального развития. Он также объявил о том, что наша страна готова поделиться вакциной от коронавируса со всеми нуждающимися государствами.

Впервые в истории Большой двадцатки саммит проходил в формате видеоконференции.

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