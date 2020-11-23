Чаевых не просит, стоит 12 000$: как работает первый робот-официант в московском кафе

В московских кафе стали появляться роботы-официанты. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером в ТЦ «Метрополис» у метро «Войковская» людно. В одном из кафе поджидает необычный официант - робокошка. От пушистого оригинала у нее довольная мордочка на дисплее и ситуативные подмяукивания. Сама машина скорее напоминает футуристичную тумбочку с подносами. Зовут ее Бэлла (официальное название робота BellaBot).

ДОРОЖЕ ЛЮБОЙ ЖИВОЙ КОШКИ

Бэлла стойко несет дежурство у окна, которое ведет на кухню заведения. Повара заставляют четыре ряда подносов заказами, указывают через сенсорный дисплей номер столика. Робот с боевым «Мяу!» мчится развозить блинчики и торты. Кошка прыткая - гоняет со скоростью 1,2 метра в секунду. Это сопоставимо с уверенной ходьбой человека или голодным котярой, который услышал, как в миске забренчал корм.

- Пожалуйста, заберите ваш заказ, - подмурлыкивает Бэлла, когда паркуется у очередного столика.

В зависимости от ситуации на дисплее меняются мордочки Фото: Андрей АБРАМОВ

Клиент забирает тарелки, Бэлла вновь издает довольный писк и уносится на кухню. Девчонки и дети едва ли не сами подмурлыкивают от дивной милоты. На каждый поднос робокошки можно поставить до 10 кило. Ориентироваться в пространстве Бэлле помогают камеры.

Две установлены в нижней части. Они сканируют окружение 90 раз за секунду, чтобы не наткнуться на препятствие. Третья камера стоит на «холке» робота - она направлена в потолок. По всему залу расклеены полупрозрачные наклейки. По ним кошка понимает, куда она приехала, и прокладывает маршрут до столика.

Работать без устали она готова 24 часа на одном заряде. После чего нужно на четыре часика подключиться к розетке и можно снова заступать на смену. Цена киберкошки и ее программного обеспечения 12 тысяч долларов или по актуальному курсу около 900 тысяч рублей.

- BellaBot может обеспечивать доставку еды 400 раз в день! Это освобождает официантов от повторяющейся работы и оставляет больше времени, чтобы сосредоточиться на обслуживании клиентов. В будущем система сможет поддерживать беседу с посетителями, а также принимать заказ. Робот предназначен исключительно в помощь официантам, ведь заменить живого человека все еще невозможно и вряд ли будет возможно в принципе, - комментирует операционный директор ГК «Шоколадница» Юрий Владыкин.

Робот просит официанта. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ОПЛАТА ЛИЦОМ

В другой кофейне у метро «Третьяковская» работает брат Бэллы - PuduBot. У него другой дизайн, но смысл тот же. Впрочем, эти два андроида не единственные представители будущего в московских ресторанах.

На Ленинградском рынке поке (гавайское блюдо из риса, рыбы и овощей) делает робот-шеф. Пока в нем всего четыре рецепта (но можно загрузить 100!), нарезанные ингредиенты в отсеки складывают люди, а робот все смешивает и красиво подает. Чтобы заманить клиентов, ресторан поставил цену на поке от робота 490 рублей, а от человека - 520. С каждого заказа разработчики робота получают процент - свое творение они отдали на тест ресторану на этих условиях.

Летом рядом с метро «Бутырская» заработал первый ресторан будущего. Это фастфуд, в котором нет привычных касс. Платить только в сенсорных киосках. Можно отсканировать свое лицо - и тогда касса будет соотносить с ним вашу банковскую карту. То есть при следующей покупке, например, наггетсов, достаточно улыбнуться кассе, и деньги спишутся.

Заказ собирают на кухне люди, затем его цепляет роборука и отправляет в ячейку, где клиент забирает поднос. Спустя пять месяцев эксперимента «КП» поинтересовалась у представителей заведения об успехах.

- Мы видим интерес гостей: многие приезжают в роботизированный ресторан специально, чтобы посмотреть на роборуку и попробовать оформить заказ с помощью инновационной биометрической системы. Молодежи интуитивно понятно, как оформлять заказ. Более взрослой аудитории освоиться с техникой помогает сотрудник зала, - сообщил директор по инновационным информационным технологиям KFC Дмитрий Агеев.

У BellaBot четыре подноса и на каждом помещается до 10 кг. Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Пандемия оставит официантов без работы»

Павел ФРОЛОВ, основатель компании «РОББО» и сети школ робототехники «РОББО Клуб»:

- Роботизация ресторанов - мировой тренд, который усилился из-за пандемии коронавируса. Например, в Японии очень много заведений без официантов. Это не значит, что гостей обслуживают киборги. Гость выбирает блюда на планшете, заказ поступает на кухню, а еда приезжает по движущейся вдоль столов ленте. Оправдано с экономической точки зрения и актуально в свете пандемии.

В США есть рестораны, в которых посетителей обслуживают человекоподобные роботы. Но это скорее маркетинговый ход, аттракцион. В России в ближайшие годы будут появляться роботизированные рестораны. В перспективе 10 - 15 лет профессия официанта перестанет быть массовой. Вероятно, официанты останутся в элитных ресторанах. Демократичные заведения и фаст-фуд будут автоматизированы.