Беременная любовница Алибасова публично поблагодарила его жену Федосееву-Шукшину

Алибасов уверяет, что его помощница Виктория скоро сделает его отцом. Фото: кадр видео.

Бари Алибасов решил доказать, что на восьмом десятке жизнь только начинается. 73-летний продюсер группы «На-на» объявил, что скоро станет отцом. По его словам, ребенка ему подарит 31-летняя помощница (а по совместительству массажистка и исполнительница танца живота) Виктория Полторацкая. Шоумен рассказал, что у них любовь. При этом Алибасова нисколько не смущает, что он все еще состоит в браке с 82-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Супруги разводятся, но официально Бари – по-прежнему муж звезды советского кино. Более того, возлюбленная Алибасова публично обратилась к жене продюсера и поблагодарила ее за то, что она подала на развод.

Помощница шоумена невероятно счастлива, что «родит еще одного нанайца». Виктория выразила надежду, что Федосеева-Шукшина доведет развод до логичного конца, и Алибасов обретет долгожданную свободу.

- Очень надеюсь, что Лидия Николаевна не передумает разводиться, - рассказала она в эфире РЕН-ТВ.

Бари Алибасов все еще женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория напомнила, что актриса по суду вернула себе квартиру, из-за которой она решила разводиться с Алибасовым, и теперь может спокойной расстаться с мужем.

- Теперь у них почти в руках дешевая малогабаритная квартира в Новой Москве за 2 миллиона рублей, а у меня в руках гораздо больше – мой бесценный Бари!, - говорит девушка.

Пользователи Сети, впрочем, не торопятся поздравлять Алибасова с будущим отцовством. После истории с «Кротом» и с потерей памяти от алкоголизма его подписчики в Инстаграме вполне резонно заподозрили, что беременность молодой подруги – очередной пиар-ход, придуманный шоуменом для хайпа и заработков на ток-шоу. «Ждём новую передачу у Малахова или у Борисова», «А как же Шукшина?», «Сейчас опять миллион эфиров будет», «Кошмар какой! Уже не знаете, на чём хайп словить!», - пишут фолловеры в комментариях.

Шоумен уверяет, что влюбился как мальчишка. Фото: кадр видео.

Впрочем, представители семьи Алибасовых заверили журналистов в серьезности намерений продюсера.

- Да, подтверждаю, что Бари Каримович решил предать огласке свои отношения с 31-летней Викторией. По моей информации 9 декабря будет расторгнут брак с Шукшиной, а в январе Алибасов-старший планирует бракосочетание со своей новой избранницей, - рассказал адвокат сына Алибасова Александр Бенхин. - Бари-младший не одобряет эти отношения отца и нанял меня, чтобы я провел адвокатское расследование, и выяснил, кто такая на самом деле «невеста» его отца.

Виктория - помощница продюсера (а по совместительству массажистка и исполнительница танца живота). Фото: кадр видео.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина забила тревогу летом этого года. Актриса заявила, что супруг захватил ее квартиру площадью 50 кв. метров в Новой Москве и обманом переоформил недвижимость на своего водителя. Алибасов же уверял, что передал жилплощадь своему помощнику, чтобы не платить бешеные налоги. И обещал, что квартира вскоре вернется к законной владелице. Федосеевой-Шукшиной и ее адвокатам пришлось возвращать спорную недвижимость через суд. На днях актриса публично обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросила проверить на предмет мошенничества действия Алибасова с ее квартирой.