Восемь институтов развития пустят под нож: Мишустин раскрыл подробности новой административной реформы

Правительство проведет оптимизацию институтов развития. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство проведет оптимизацию институтов развития. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Сейчас в России 40 институтов развития. Как рассказал премьер, правительство проанализировало их работу и пришло к выводу, что они устарели.

- Все они создавались для решения конкретных задач. От них требовались определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты. Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов, - пояснил премьер.

Оптимизацию будут проводить по четырем направлениям.

1. Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, «Роснано» и четырех фондов. Это фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

2. Правительство ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

3. Предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив их с другими, имеющими схожие функции.

Так, лизинговые компании - ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Кроме того, будет создан Универсальный банк - на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.

К Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований.

Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

- Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития, - пояснил Мишустин.

4. Стратегически важными организациями, которые сохранятся в новой структуре, признаны Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станут Корпорацией по туризму.

- Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента, - подытожил Мишустин.