В России выдали 50 миллионов электронных больничных листов

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Россия все активнее переходит на электронные цифровые услуги. В том числе и в тех отраслях, которые еще недавно строились на бланках строгой отчетности. Напомним, в июле 2017 года электронные листы временной нетрудоспособности приравняли по статусу к бумажным больничным листам. В результате Фонд социального страхования РФ оформил уже 50 млн электронных больничных, которые выдали 85% поликлиник. По официальным данным, сегодня 67% больничных листов в стране выдается в электронном виде.

Следующий этап – завершение перехода на систему прямых выплат. Система выплат пособий и больничных листов сотрудникам напрямую из ФСС РФ была запущена еще в 2011 году. С 1 января 2021 года на систему «прямых выплат» переходят последние восемь крупнейших регионов России.

«В их числе Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Пермский края, Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский округ и Югра», - отметила первый зампред ФСС Татьяна Лотоцкая на круглом столе в пятницу. На эти регионы приходится порядка 40% всех работающих в стране, в них зарегистрировано свыше 2 тыс. работодателей, насчитывается более 19,7 млн застрахованных лиц.

В чем разница? Если раньше выплаты работнику от ФСС велись с участием предприятий и компаний, а затем компенсировались страхователям ФСС, система «прямых выплат» предполагает поступление выплат работникам напрямую от ФСС на основании данных реестра, представленного работодателем.

«Выплата пособий не зависит от финансового положения страхователя, граждане в новой системе получают дополнительную защиту по социальным гарантиям», - отметила сильную сторону проекта Татьяна Лотоцкая. - А работодателям не требуется закладывать в бюджеты расходы на подобные выплаты, не требуется отвлекать из оборота финансовые ресурсы».

Руководитель департамента обеспечения страховых выплат ФСС Вячеслав Толкачев отметил, что переход регионов на пилотный проект шел по графику, утвержденному правительством. Так, с 1 июля 2020 года на «прямые выплаты» от ФСС перешли Ленинградская, Тюменская области и еще 6 субъектов РФ. В настоящее время систему используют 77 регионов.

С 1 января 2021 года по принципу «прямых выплат» будет выплачиваться большинство пособий: по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием); по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве. Для самого работника, которому полагается пособие, порядок подачи документов практически не изменится.