Уволенный музыкант раскрыл грандиозный обман Стаса Михайлова

Стас Михайлов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал. Кумир миллионов, певец Стас Михайлов на днях заявил о том, что финансово продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Однако Александр Ф. Скляр назвал слова артиста "наглой циничной ложью". А вслед за ним грандиозный обман Михайлова раскрыл и его бывший гитарист Вячеслав Кузнецов, известный как Слава Маркес.

Вячеслав Кузнецов семь лет работал со Стасом Михайловым. В начале пандемии из-за коронавируса все концерты были запрещены. Музыканты ждали до лета. "Встал вопрос - как дальше жить, на какие деньги? Наш артист никак не комментировал ситуацию. В то же время я начал заниматься какой-то параллельной работой, потому что у меня жена беременна", - поведал гитарист.

Чтобы прокормить семью, музыкант нашел подработку. А потом внезапно образовалось выступление, на котором он не смог появиться. "Я объяснил Стасу, что готов работать, готов быть в команде, продолжать творческую деятельность. На это я не получил никакого ответа - просто был уволен. Попросил финансовую поддержку для того, чтобы остаться в коллективе, но в итоге был убран", - посетовал мужчина.

Он отметил, что как таковой зарплаты у них никогда не было. "В этой связи больше вызывают интерес творческие позиции артиста. То, что я слышал на интервью, меня расстроило. Это несвойственно ему. Потому что это - хладнокровная ложь", - цитирует его ФАН.

Вячеслав заверил, что Михайлов расстался не только с ним. "Еще несколько человек были уволены. Я такого не ожидал, потому что хорошо относился к Стасу Михайлов, к его семье. Мы все хорошо общались. Мне очень печально и грустно, что сложилась такая ситуация", - резюмировал он.

Стоит отметить, что ранее Стас Михайлов в эфире программы "60 минут" на канале Россия 1 высказался против государственной поддержки звезд шоу-бизнеса в кризис. Он заявил, что даже во время отсутствия концертов продолжает финансово поддерживать свой коллектив. Однако среди коллег заявление Стаса вызвало гнев. "Он рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь! За все время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы, - написал в блоге Александр Ф. Скляр. - Это просто психология люмпена. Тут надо к психологу обращаться. Мне-то с ними все понятно. Просто ему еще и публичное поощрение необходимо. Вот и врет на голубом глазу".