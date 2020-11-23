Стихия под контролем

Фото: Иван МАКЕЕВ

Осень, удивившая метеорологов рекордным затяжным теплом, обернулась нехарактерной для этого времени непогодой. Глобальное потепление приучило нас к тому, что последние годы снега или нет фактически до Нового года, или он выпадает и быстро тает. Но 2020 год стал рекордсменом явно по всему.

Снегопады и ледяные дожди уже пришли в большинство регионов России. В Приморье ледяной дождь вызвал обрывы линий электропередач, в Центральной России стихия привела к авариям на дорогах, в Калмыкии автомобили застревали в снежных заносах. В Москве ледяной дождь сменял обильный снегопад, а после снегопада снова шел дождь. Увидев такой прогноз, многие предпочитают оставаться дома: каток вместо улиц обеспечен. Но москвичам сейчас достаточно выглянуть в окно, чтобы убедиться: столичные коммунальщики справились с аномальными погодными условиями и коллапса на улицах города удалось избежать.

Сильнее всего от разгула стихии пострадал Приморский край. В ночь на 19 ноября выпавшие в регионе снег и ледяной дождь спровоцировали обрывы линий электропередачи, более 180 тыс. жителей из 73 населенных пунктов края остались без света. Без электричества во Владивостоке остановились насосные станции, подающие воду и отопление в здания и жилые дома, в результате еще в пятницу в Приморье объявили режим ЧС регионального уровня. Пока жизнеобеспечение города восстанавливают, власти краевой столицы развернули полевые кухни для лишенных тепла и электричества горожан. К концу выходных в крайне критическом состоянии, без теплоснабжения, оставалось более 49 тыс. человек.

В Калмыкии некоторые трассы настолько засыпало снегом, что люди часами стояли в пробках, замерзая в своих машинах. Поэтому прямо у дорог пришлось установить мобильные пункты обогрева.

Районы под Краснодаром так завалило снегом, что от обилия осадков началось замыкание электропроводов. В Любытинском районе Новгородской области из-за усиления ветра и снегопада произошла авария на подстанции в поселке Неболчи. В результате в зоне отключения находятся 46 населённых пунктов района, на территории которых проживают 1435 человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коммунальные службы российской столицы знают, что зима может прийти и внезапно, а потому вот уже который год начинают загодя готовиться к последствиям непогоды. Пресс-служба Комплекса городского хозяйства заранее обратилась к жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать правила личной безопасности и быть внимательными на улицах: пешеходам рекомендовали не укрываться от осадков под деревьями, а водителям посоветовали тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

- Вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы. Это первый этап вступления в осенне-зимний период, необходимо на начальном этапе сосредоточиться, чтобы в последующем вести работу планомерно в случае подобных погодных явлений, - заявил на днях заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заммэра добавил, что подобные погодные явления в последние годы постоянны, но коммунальщики достойно справляются с этими вызовами природы.

В столице синоптики прогнозировали до 6-8 миллиметров осадков, а это 15-20% месячной нормы. Чтобы не допустить коллапса была необходима четкая и слаженная работа всех коммунальных служб. С началом снегопада проезжую часть города начали расчищать и затем проводить противогололедную обработку. Использование современных материалов доказало свою эффективность: они в несколько раз снижают риск травм из-за падений, обеспечивают сцепление колес автомобилей с дорогой.

- Коммунальные службы начали уборку города вечером в воскресенье, поэтому к утру основные магистрали были очищены от снега, - сообщил Петр Бирюков. - В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 9 тыс. единиц техники и более 40 тыс. дорожных рабочих, дворников, кровельщиков. В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.

Календарная зима еще не началась, а прогнозы синоптиков говорят о том, что столичным коммунальщикам предстоит много работы.

- На этой неделе основные поля фронтальной облачности обойдут стороной Южную Россию, так что небольшие осадки здесь возможны только местами. А вот в Москве ожидаются снегопады, переходящие в дожди, возможны слабые гололедные явления, - сообщили в центре погоды «Фобос».

Коммунальные службы своевременно развернули последовательную противогололедную обработку мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта и т.д. Чтобы не допустить заторов и пробок, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей, подготовили дизельные генераторы на случай возможного обрыва проводов.

Особое внимание коммунальщики уделили очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и парковкам.

По мнению автоэкспертов, московские власти раз за разом проводят эффективную работу по ликвидации последствий непогоды, благодаря этому дорожное движение в городе остается комфортным и безопасным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Сейчас ситуация с дорогами в Москве стала намного лучше, - убежден директор автошколы СТЭТ Роман Афонин. - Строятся развязки – если раньше у нас было только одно направление, и ты можешь попасть на нем в пробку, то сейчас есть огромное количество вариантов объезда. Качество дорог вполне хорошее. Я еду с дачи, идет снег, но дороги в неплохом состоянии, и я не стою в пробке. Сейчас, в условиях сильного снегопада или недавнего ледяного дождя, никаких особенных проблем на дорогах я тоже не заметил. Убирают их вовремя, чистят, посыпают антигололедными материалами. К центральным дорогам претензий вообще нет. Если сравнивать с тем, что было у нас на дорогах лет 10 назад, то их состояние улучшилось в разы.

Чтобы уберечь город от последствий снегопада и ледяного дождя, все службы учли наработки прошлых лет, а также опыт других российских городов.

Если жители того же Приморья не могли добраться до своих загородных домов несколько дней, то москвичам такую ситуацию сегодня сложно представить. В скованном ледяными осадками Владивостоке, где их уровень в ночь на 19 ноября составил сопоставимые с Москвой 10 мм, городская мэрия вынужденно призвала горожан не выезжать на автомобилях и по возможности оставаться дома, а работодателям рекомендовала сократить рабочий день.

Для борьбы с последствиями непогоды в распоряжении московских властей есть около 50 тысяч дворников и дорожных рабочих, 1,5 тысячи аварийных бригад, 4,5 тысячи бригад для очистки кровель, а также 18,3 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и свыше 30 тысяч средств малой механизации. Благодаря всему этому вовремя и эффективно примененные Комплексом городского хозяйства меры позволили избежать коллапса в городе.