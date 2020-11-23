"Напали неизвестные": выяснилась правда об избиении Павла Прилучного

Павел Прилучный, который со вчерашнего вечера находится в больнице с проломленным черепом, был изувечен в драке - по крайней мере, об этом заявили его представители. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный, который со вчерашнего вечера находится в больнице с проломленным черепом, был изувечен в драке - по крайней мере, об этом заявили его представители.

- Да, Павел действительно госпитализирован после нападения на него неизвестными, мы готовим заявление в полицию, - сообщила kp.ru его агент Екатерина Сычева. - Сам он восстанавливается под наблюдением специалистов, врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Тем не менее, в ближайшее время, по заверениям помощников, Прилучный вернется к съемкам второго сезона сериала "В клетке", где он играет в главной роли и одновременно является продюсером.

- Информация о состоянии здоровья Павла будет поступать только от его официальных представителей или от него лично, - отметила агент.

Между тем, в СМИ уже появились подробности той самой таинственной драки: якобы Прилучный заступился за пожилую женщину, за что и был жестоко избит - у Павла проломлен череп, сломана лицевая кость.

Специалисты предупреждают: последствия таких травм могут быть очень серьезны.

- Черепно-мозговые травмы могут вести себя по-разному. Например, банальная гематома может сдавить какие-то структуры мозга и привести к самым страшным последствиям: нарушениям речи, проблемам с памятью, парализации конечностей. То, что сейчас Павел себя нормально чувствует, еще ничего не значит, - рассказал сайту Teleprogramma.pro травматолог Артем Катулин.

В клинике актер может провести от трех до семи дней. При хорошем сценарии его отпустят на домашнее лечение, при плохом - врачам придется бороться с образованием гематом.