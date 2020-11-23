"Под кожей ботокс шевеля": Сергей Шнуров унизил Стаса Михайлова

В скандальную ситуацию со Стасом Михайловым, которого обвинили во лжи его же коллеги-музыканты, вмешался Сергей Шнуров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В скандальную ситуацию со Стасом Михайловым, которого обвинили во лжи его же коллеги-музыканты, вмешался Сергей Шнуров. Певец сочинил едкий стих, в котором унизил многодетного отца.

"В улыбке расплылось хайло, под кожей ботокс шевеля, наш Стасик, свет Михайлов, похож на странного шмеля. Жужжал о том, что щедрый он, лоснясь и излучая благость, что денег дал всем миллион, он за добро, а не за гадость. Такой он милый, впредь и вплоть, готов он помогать людям. И вас хранит пускай господь, по жизни милостью ведя. Так много сделал добрых дел, а ты, народ, мотай на ус. С кем не бывает, ... Не вышел из него Иисус", - написал Сергей Шнуров в блоге.

Чуть ранее о скандале с Михайловым высказалась и блогер Лена Миро. "Я не знаю, почему Михайлов заявил, что его коллективу не нужна поддержка. Может, и из-за популизма. С какого перепуга Стас Михайлов должен платить своим музыкантам? Работа есть - работаем и зарабатываем. Работы нет - сидим и пережидаем, экономим и живем на сбережения!", - написала она в блоге.

Напомним, Стас Михайлов в эфире программы "60 минут" на канале Россия 1 высказался против государственной поддержки звезд шоу-бизнеса в кризис. Он заявил, что даже во время отсутствия концертов продолжает финансово поддерживать свой коллектив. Однако среди коллег заявление Стаса вызвало гнев. Они обвинили его во лжи.

"Он рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь! За все время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы, - написал в блоге Александр Ф. Скляр. - Это просто психология люмпена. Тут надо к психологу обращаться. Мне-то с ними все понятно. Просто ему еще и публичное поощрение необходимо. Вот и врет на голубом глазу".

Вслед за Скляром гневной отповедью в адрес Михайлова разразился его бывший гитарист Вячеслав Кузнецов, известный как Слава Маркес. Мужчина семь лет работал со Стасом. А потом певец его уволил. "Попросил финансовую поддержку для того, чтобы остаться в коллективе, но в итоге был убран. То, что я слышал на интервью, меня расстроило. Это несвойственно ему. Потому что это - хладнокровная ложь. Еще несколько человек были уволены", - резюмировал он.