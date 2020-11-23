Собянин: ограничения из-за коронавируса в Москве крайне неприятны, но необходимы Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве крайне неприятны, однако необходимы. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин на совещании в понедельник, 23 ноября.

- Мы приняли крайне неприятные, но крайне необходимые меры ограничения из-за коронавируса. Это дает свой эффект - последние две недели мы видим сглаживание процессов. Количество вновь выявленных пневмоний - только два процента. Мы держим в запасе около пяти тысяч коек фонда, - рассказал градоначальник.

Мэр российской столицы отметил, что эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии в Москве контролируемая, управляемая.