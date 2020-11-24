Как юные блогеры зарабатывают по миллиону в месяц и почему взрослым этого не понять

Суть ТикТока самая примитивная: танцуй себе перед камерой, открывая рот под музыку, и набирай лайки. Фото: Shutterstock

Между поколениями в России (да и в остальном мире), кажется, появилась новая пропасть! Практически «госграница» между подростками и молодежью, с одной стороны, и уже повзрослевшими людьми. И это не возраст в паспорте, а новая соцсеть - ТикТок, которая со страшной силой всасывает в себя родившихся уже в XXI веке, отторгая «старичков» за 25 - 30 лет. Это не объяснить технологиями. Дело в восприятии мира: рожденные в прошлом веке просто не залипают, не врубаются в это калейдоскопическое мышление, в котором подростки и юноши живут как рыбы в воде.

ОДНА МИНУТА НА ВСЕ

Помнится актуальный лет 5 назад анекдот. Сидят бабушки на лавочке и обсуждают последние новости: «Петровна, ты слышала, говорят, Медведев завел блох в свитере». Бедным бабушкам и невдомек, что Твиттер, в котором тогдашний премьер завел блог, уже давно устарел. По крайней мере у молодежи. Все подростки поголовно перетекли в ТикТок. Им уже не нужен ни заумный Фейсбук, ни скучноватый Инстаграм. В России в ТикТоке сидят 18 миллионов человек (каждый восьмой!) и все они - молодежь и подростки (43% - до 18 лет, 33% - от 18 до 25).

Суть ТикТока самая примитивная: танцуй себе перед камерой, открывая рот под музыку, и набирай лайки. У такого стиля даже свое название уже имеется, запоминайте - «липсинк» (от английского lip - губы, синк - синхронизация). Ну можно еще видео короткие выкладывать - до 60 секунд. Максимум! В эту минуту опытные блогеры утрамбовывают весь свой день - проснулся, поел, потанцевал, встретился с друзьями, заснул... Есть, конечно, и те, кто кулинарные рецепты умудряется впихнуть в минуту. Но в основном танцы и пение под фонограмму. И вот это все, оказывается, и нужно, и актуально?

Я В БЛОГЕРЫ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

- И зачем мне учиться на стоматолога, если вон сколько тиктокеры зарабатывают? Миллионы! - рассуждает моя 14-летняя дочь, корпя над уроками. - Мам, может, мне все же лучше блогером стать?

Что ей ответить?.. Тем более про миллионы чистая правда.

- Ну покажи своих блогеров, - говорю ей.

И показывает. Самая популярная в мире тиктокерша - 15-летняя американка Чарли Дамелио. На нее подписано 95 миллионов (!) человек. Миловидна, прекрасно танцует. Вот, собственно, вся ее заслуга. Но подростки усердно смотрят, повторяют.

Главной мировой звезде ТикТока - американке Чарли всего 15 лет. Она умеет танцевать и корчить рожи. И этого уже достаточно?! Фото: Instagram.com

Вторая по популярности звезда - тоже американка Эддисон Рае (66 млн подписчиков). Помимо танцев, еще строит в камеру гримасы. Хлопает ресницами и взлетает в рейтингах.

- Ну есть еще модные группы анимешников (мультгероев), там можно переодеться в любой образ, - рассказывает дочь. - У них есть встречи и в реале...

ПРИЕЗЖИЕ «ЗОЛУШКИ»

А звезды ТикТока из России... Девушка-таджичка, 20-летняя Дина Саева (реальное имя Мадина Басаева), - 16 млн подписчиков. И ее приятель, 22-летний узбек Рахим Абрамов, - 9,6 млн. Таким охватом не все телеканалы могут похвастать. Посмотрела я и их. Симпатичные ребята, Дина вообще с огромными миндалевидными глазами. И контент у них более сложный, чем у американцев (если вообще в ТикТоке можно хоть что-то назвать сложным). Например, Рахим одно время просто сидел с полиэтиленовым мешком денег у московского вокзала и всем подряд раздавал купюры. Сначала к нему подходили дворники, вот пенсионер подсел, взял 500 рублей. Но все закончилось давкой: «Пустите меня, я знаете как жрать хочу!» - расталкивала всех локтями грузная тетка.

И Дина, и Рахим - такие «Золушки» российского ТикТока. Оба из простых семей. Родители Дины переехали из Таджикистана в Екатеринбург. Первые годы скитались по друзьям, даже жили в ночном клубе, где отец подрабатывал охранником. А теперь Дина в свои юные годы сколотила состояние и подружилась со многими знаменитостями, получила рекламные контракты от гигантов типа Coca-Cola.

У Дины, кстати, в этом году в разгар карантина прогремела скандальная вечеринка на 150 человек, где были и звезды - Дима Билан и другие. Так звезда ТикТока отмечала 10-миллионного подписчика.

Рахим про себя рассказывает немного. Жил где-то под Читой, в поселке, где все, как он говорит, по воровским понятиям. Уехал в Москву учиться на программиста. Заселился в общагу. И с другом на пару стал снимать видео. И пошло-поехало. «Первый же ролик набрал 500 000 просмотров», - хвастается Рахим.

- Марусь, ну объясни, что в этом ТикТоке интересного? - пытаю дочь.

- Тут весело. Все мои одноклассники в ТикТоке. И тут все так удобно, подбирается по твоим вкусам. Вот если мы с девчонками в танцевальных флешмобах участвуем, сразу вся лента у меня в танцах. Искать ничего не надо.

Топ-5 российских звезд ТикТока. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСЛИ ВСЕ ТАК БЕЗОБИДНО, ТО ПОЧЕМУ ЗАПРЕТ В США?

Но если все так примитивно и просто, почему за ТикТоком уже закрепилась дурная слава? И почему его блокируют в некоторых странах?

Запустили ТикТок китайцы. На международный рынок он вышел всего пару лет назад - в 2018-м.

А в 2019-м у него уже был миллиард пользователей из 150 стран!

И тут же начались скандалы. Сначала минобороны США запретило военным даже регистрироваться в ТикТоке. А в начале 2020-го госдеп США объявил, что ТикТок ворует данные пользователей. И к лету в Америке пошла речь о полном запрете «китайской» соцсети для всех (!) граждан. Трамп заявил: эй, китайцы, или продавайте ТикТок американцам, или - давай, до свидания.

А в Индии без долгих демагогий вообще запретили ТикТок за «нарушение территориальной целостности страны».

В России речи о таких запретах не идет. А эксперты полагают, что все эти шпионские страсти - лишь для отвода глаз. Данные пользователей воруют все соцсети. И американские - в первую очередь. А в претензиях к ТикТоку подоплека чисто экономическая.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ВСЕ ДЕНЬГИ В КАССУ

Люди, занимающиеся соцсетями профессионально, к ТикТоку имеют массу вопросов.

- Что вы вообще можете сказать про эту соцсеть? - спрашиваю я у эксперта по SMM, менеджера известной российской видеоблогерши Саши Спилберг Александра Балковского.

- Алгоритм ТикТока работает по непривычным европейцам законам. Англосаксонские соцсети основаны на принципе - если у тебя качественные и актуальные тексты, фото, видеоролики, то ты успешен. Потому что не похож на всех. ТикТок работает по-другому: делай как все, не выделяйся и все у тебя будет хорошо.

- Ну и что плохого? Число подписчиков растет, деньги капают...

- Кому капают?

- Ну блогерам, самые крутые миллион в месяц зарабатывают...

- Миллион - это откровенно мало для титула самого крутого. В ТикТоке денег для всех, кроме самого ТикТока, в разы меньше, чем в Инстаграме или Ютюбе, а работы больше. В других соцсетях у звезд один пост стоит миллион. Но у ТикТока китайский принцип бизнеса - все деньги в кассу. Там любая коммерция юридических лиц запрещена. Ни один бренд не может рекламировать свой товар открыто - моментальный бан (блокировка). Хочешь рекламу? Плати самой соцсети.

- Но блогеры же могут есть чипсы на камеру? Это тоже реклама.

- Да, скрытая. Но и это контролируется сетью.

- То есть вам ТикТок не нравится?

- Почему? Нравится. Он успешен, и у него прекрасное будущее, если Трамп не успеет остановить, пока еще президент. Но я вам говорю о недостатках: ТикТок не очень честен - масштаб доходов блогеров в нем несравним с другими сетями. Получается, блогеры почти бесплатно гонят трафик, которым владеет компания.

- У многих блогеров-миллионников из Инстаграма совсем не идет дело в ТикТоке. Та же королева Инсты Ольга Бузова в ТикТоке где-то в хвосте.

- Просто они не хотят тратить на это время. Тут еще какая хитрость: все соцсети устроены так, чтобы вытянуть из блогера все соки и выбросить за борт. Но в ТикТоке это доведено до совершенства! Объясню. Алгоритм Инстаграма такой: как только блогер перестает регулярно размещать ролики, он потихоньку просаживается. В ТикТоке все гораздо циничнее. Любой перерыв ведет за собой настоящий провал. Тебя сразу же перестают показывать твоим же подписчикам. Чтобы достигнуть результата, нужно выкладывать от 3 до 10 роликов в день ГОДАМИ, без остановки.

Получается, в англосаксонских соцсетях блогер - это партнер по бизнесу. А в китайском ТикТоке - просто никто. Но людям эти тонкости до лампочки.

- А вообще соцсети нам насколько важны? Или это бизнес и только?

- Очень важны! Соцсети - уже главный способ коммуникации человечества. И никуда они не денутся. С ними жить и нашим детям, внукам. И по бизнесу - это уже сформировавшийся и тоже важный сегмент рынка. Владельцы ведущих соцсетей на вершине списков главных богачей мира.

Королева российского ТикТока Дина Саева - на вечеринки к ней запросто ходят телезнаменитости. Фото: tiktok.com

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Это будто перестукивание через стенку»

Иду за комментарием к авторитетному для меня эксперту, члену Московской ассоциации аналитической психологии Юле ЖЕМЧУЖНИКОВОЙ.

- Нормально ли вообще это увлечение пустыми видеороликами и открыванием губ под музыку, как в ТикТоке? Это что, такой язык общения теперь у нашей молодежи?

- Можно сказать и так. Сложный 2020 год ударил по всем, но по молодежи особенно. Им и до этого-то было несладко - тотальная идея безопасности, под предлогом которой мы лишили детей свободы, пространства. Мы запрещали им бродить и шляться, хулиганить, теряться, травмироваться, совершать маленькие подвиги, дружить и конфликтовать. Но они находили лазейки... А тут еще и мировой карантин - 14-, 16-, 18-летних в самый важный и яркий их возрастной период и вовсе заперли по домам... Но они, как вода, найдут щель. Хотя бы через соцсети.

Если послание Фейсбука - «о чем я думаю», послание Инстаграма - «как я живу» (Одноклассников и ВКонтакте - «кто я, где я»), то послание ТикТока - «я живой». Оно похоже на перестукивание через стенку, так ведь не передашь многое, но можно донести то простое и главное, что во все времена сообщали разлученные: «мы живы».

Ну а во-вторых, подростковый кризис (не возраст!) - это особая фаза развития, гормональный взрыв. В этот период созревания у человека одинаково сильны два типа поведения: быть в большой группе и прятаться. То есть выскакивать и плясать на многолюдной площадке и забиваться в угол комнаты. Соцсеть обе эти потребности полностью удовлетворяет.

- То есть родителям сейчас расслабиться? Танцует на камеру, ну и пусть?..

- Конечно, если ваш 12 - 16-летний ребенок зависает часами, глядя на мелькающие ролики, можно забеспокоиться - это не полезно для мозга. Зависимость вредна в любой форме, хоть от ТикТока, хоть от пончиков.

Что касается производства видеороликов. Если вы не пробовали, поверьте на слово: снять хороший веселый 1-минутный ролик, смонтировать, разместить - это непростая задача, требующая трудолюбия и вкуса... Это, как говорит молодежь, крутой скил. В новом веке он, возможно, так же важен, как чистописание.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А своей дочери я все доступно теперь объяснила. Зубрит уроки спокойно дальше, не сильно увлекаясь производством роликов. Ну а нам, родителям, ничего не остается, как наблюдать и мягко направлять наших детей. Так что учим новые слова, вникаем в новые формы существования молодежи. Без этого нас ждут только «блохи в свитере».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллионеры из сети: самые популярные блогеры Инстаграма гоняют на «Бентли» и покупают элитные квартиры

Как живет это новое поколение богатых людей (подробности)