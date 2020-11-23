«Не понимаешь, сколько ты будешь жить»: Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова рассказала о рецидиве рака

Юля Волкова впервые узнала, что у нее рак, в 2012 году. Фото: кадр видео.

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала, что недавно у нее обнаружили рецидив рака. 35-летняя певица с 2012 года борется с онкологией. После неудачной операции она почти потеряла голос, но все же сумела восстановиться и снова начать выступать. Сейчас она не знает, стоит ли ей продолжать карьеру на сцене – болезнь заставляет ее сделать выбор. Юлия признается, что будет бороться до конца.

Когда-то слава популярного девичьего дуэта «Тату» гремела не только в России, но и в Европе. Но потом Юлия Волкова надолго исчезла со сцены. В 2012 году у нее обнаружили рак щитовидной железы, врачи настояли на срочном удалении раковой опухоли. Во время операции хирург повредил нерв голосовых связок, и у Юлии пропал голос. Последовал курс реабилитации, Волкова обратилась за помощью к немецким и корейским специалистам.

В эфире канала НТВ певица рассказала о рецидиве онкологии. Фото: кадр видео.

После операции в Сеуле к Юле снова вернулся голос. Однако ее радость была недолгой: недавно у нее обнаружили рецидив онкологии. Вердикт медиков стал для нее шоком.

- Все разрушилась, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить, - рассказала певица в эфире канала НТВ. – Это невозможно принять.

Артистка старается жить полной жизнью и пытается сделать каждый свой день насыщенным и запоминающимся.

- Ты за день проживаешь несколько лет жизни, - говорит она.

В начале 2000-х Юля попала в девичий дуэт "Тату". Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Недавно Волкова приняла участие в шоу «Суперстар!», в эфире которого она спела дуэтом с Ларисой Долиной самую известную песню группы «Тату» - «Нас не догонят». Зрители ликовали, и Юлия возглавила рейтинг участников передачи. При этом певица признается, что еще до конца еще не решила, хочет ли она вернуться на большую сцену. Во-первых, для этого нужно хорошее здоровье, а во-вторых, по ее словам, «как раньше уже не будет».

В начале 2000-х дуэт «Тату» эпатировал публику, эксплуатируя тему лесбийской любви. Это был чисто сценический имидж: когда группа раскололась, ее солистки Юля Волкова и Лена Катина быстро нашли своих половинок – причем мужского пола. Катина вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича.

"Татушки" Лена Катина и Юля Волкова были популярны не только в России, но и в Европе. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

А Волкова в 2009 году родила дочь Викторию от своего бойфренда Павла Сидорова. С отцом ребенка Юля вскоре рассталась. И переключилась на певца Влада Топалова, с которым была знакома еще по детскому ансамблю «Непоседы». Пара даже объявила о грядущей свадьбе, но потом разбежалась.

В 2006 году Волкова познакомилась с сыном генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова — 19-летним Парвизом Ясиновым. От него Юля в 2007 году родила сына Самира. Пара продержалась вместе до 2010 года, а затем рассталась.

Певица не намерена сдаваться и будет бороться с болезнью до конца. Фото: кадр видео.

В 2018 году певица впервые официально вышла замуж. Имя своего избранника артистка скрывает. Юля очень гордится своими детьми: ее дочери Виктории сейчас 15 лет, а сыну Самиру - 13.