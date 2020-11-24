Рубль от Елизаветы, Орден от Екатерины: любопытные факты из жизни великого полководца Александра Суворова

Великий полководец и стратег – Александр Васильевич Суворов Фото: EAST NEWS

В истории нашего Отечества было 5 генералиссимусов. Но первым из них был и остается русский военный гений, великий полководец и стратег – Александр Васильевич Суворов. Он не проиграл ни одного сражения.

Военные историки безо всякой натяжки называют его уникальным, ведь за 50 лет службы он вел исключительно наступательные операции и ни разу не участвовал в оборонительной войне. О нем написаны сотни книг, тысячи статей и научных монографий, сняты десятки фильмов. Его науку побеждать уже более 200 лет изучают в российских и зарубежных училищах и академиях. Его многие заповеди до сих пор не теряют актуальности, а многие стали крылатыми словами. Жизнь и служба Суворова – это великий роман, в котором много чрезвычайно интересного. В день рождения гениального военачальника мы решили вспомнить некоторые любопытные факты его великой судьбы.

Pа 50 лет службы Суворов вел исключительно наступательные операции и ни разу не участвовал в оборонительной войне. Фото: EAST NEWS

Родился будущий генералиссимус в семье генерала Василия Суворова, крестника Петра Первого, начинавшего службу денщиком и переводчиком при царе. При Екатерине Второй Василий Иванович служил в тайной канцелярии и дослужился до генеральского звания.

Имя сыну дал отец, прославившийся написанием первого в России военного словаря. Василий Суворов назвал отпрыска в честь древнерусского полководца Александра Невского.

Однажды гостивший в доме Суворовых генерал Абрам Ганнибал заметил, что мальчик, играя в солдатики, весьма грамотно ведет «бой» и владеет тактикой. Ганнибал посоветовал Суворову-старшему выбрать сыну военную специальность.

На заре военной карьеры Суворова случилось знаменательное событие. Когда он стоял в карауле в Петергофе, мимо проходила царица Елизавета Петровна. Императрица подошла к Суворову и, узнав, чей он сын, протянула юноше серебряный рубль. Но тот отказался, объяснив, что устав не велит часовому брать деньги. Елизавета Петровна похвалила часового и положила рубль на землю, сказав Суворову, чтобы забрал после службы. Монету Александр Васильевич хранил всю жизнь.

В сентябре 1789 года состоялось сражение при Рымнике. 25 тысяч русско-австрийских солдат разгромили 100-тысячное турецкое войско Юсуф-паши. Русские силы в этом бою возглавил Александр Суворов. Его яркой победой стало и стремительное взятие в декабре 1790 года турецкой крепости Измаил, которую считали неприступной. Битва вошла в анналы истории России, ее ставят в один ряд с Полтавским и Бородинским сражениями.

Картина «Торжественная встреча А. В. Суворова в Милане 18 апреля 1799 года» Адольфа Шарлеманя. Фото: EAST NEWS

Поход 1799 года золотыми буквами вписан в историю российской армии. Легендарный переход Суворова через Альпы и сегодня поражает воображение. Павел I с восхищением констатировал победу Александра Суворова над самой природой. Покорение швейцарских горных вершин и длиннейший перечень предыдущих побед принесли полководцу прижизненную славу и звание генералиссимуса – высочайшее в военной иерархии.

Блестящие успехи Суворова в Итальянском походе (ему удалось остановить французов, взять несколько крепостей, занять Милан) принесли полководцу несколько заслуженных наград от Сардинского короля. Он стал грандом и маршалом Сардинского королевства, а также получил титул «Кузен короля».

Александр Суворов создал новую военную доктрину. Основываясь на личном опыте боевых действий, разработал стратегию и тактику ведения войны. Написанное полководцем тактическое пособие «Наука побеждать» – настольная книга русских военачальников. Воспитанниками Суворова стали Михаил Кутузов, Николай Раевский, Петр Багратион. Полководец награжден всеми высшими воинскими наградами, в том числе орденом Святого Георгия трех степеней.

Почти анекдотичный курьез случился с Суворовым на торжественном обеде у Екатерины Второй. Обидевшись на императрицу за ее невнимание к себе (не получил ожидаемого ордена), Александр Васильевич ничего не брал со стола и демонстративно разглядывал потолок. Екатерина поинтересовалась, почему это граф Суворов ничего не ест. «Так ведь пост, матушка. До первой звезды нельзя!» — ответствовал Суворов и опять уставился в потолок — мол, знай-понимай: жду, когда первая звезда на «небе» появится… Екатерина сняла с себя орден и вручила «постящемуся»…

Уже будучи генералиссимусом, Суворов велел своим генералам лично представлять ему простых солдат, отличившихся в бою храбростью, великодушием или иными качествами.

Фрагмент картины Сурикова "Переход Суворова через Альпы" Фото: EAST NEWS

Памятник генералиссимусу воздвигли при жизни. Появились суворовские училища, в которых воспитывали будущих военных. Во время Великой Отечественной войны орденом Суворова награждали героев, а именем полководца назван не один десяток кораблей. Среди них броненосец «Князь Суворов» и теплоход «Александр Суворов».

А недавно, в честь 290-летию полководца, начальник Генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов открыл в бывшем родовом имении Суворовых (в селе Кистыш Владимирской области) памятник великому полководцу.

После окончания швейцарского похода Александр Суворов возвратился в Россию. Измотанный переходом через Альпы полководец заболел. Добравшись до имения в Кобрине, слег. В Петербурге генералиссимуса ждали, готовя герою торжественную встречу. Направленный царем доктор поставил Александра Васильевича на ноги.

Приехав в северную столицу, Суворов остановился в доме племянницы и снова слег. На этот раз – навсегда. Скончался полководец в доме по Крюкову каналу. Император на похороны не приехал. Похоронили Александра Суворова в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

Александр Суворов желал, чтобы на его надгробном камне были выбиты всего три слова — «Здесь лежит Суворов». Его воля была нарушена, но спустя полвека всё было исправлено так, как он и хотел.

ЕГО КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

Глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители.

Ученье свет, а неученье – тьма.

Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет.

Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими.

Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодец.

Кто храбр – тот жив. Кто смел – тот цел.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний погибший на ней солдат.

Дисциплина — мать победы.

Сам погибай — товарища выручай.

Мы русские и поэтому мы победим.

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