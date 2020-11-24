Во Франции судят экс-президента Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози. Фото: REUTERS

В Париже начинаются слушания по делу экс-президента Франции Николя Саркози.

65-летнего политика обвиняют торговле влиянием и коррупции. Сам Саркози все обвинения решительно отрицает.

На первое рассмотрение уголовного дела Саркози пришел, но категорически отказался общаться с представителями прессы.

Кроме экс-президента фигурантами дела являются его адвокат Тьерри Эрзог и один из бывших сотрудников Кассационного суда Франции Жильбер Азибер.

Следствие утверждает, что Саркози с помощью Эрзога мог получать от Азибера конфиденциальные сведения о расследовании возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании наследницей лидера мирового рынка парфюмерии компании L’Oreal Лилиан Беттанкур. Взамен Азиберу якобы была обещана высокая должность в Монако.

Само расследование было прекращено в 2013 году в связи с отсутствием доказательств.

Саркози обратил внимание суда, что никакой должности в Монако Азибер так и не получил. Если все же вина бывшего лидера республики и его сообщников будет доказана, им грозит солидный штраф (до €1 миллиона) и тюремный срок вплоть до десяти лет.

Еще одно дело против Саркози, тоже касающееся незаконного финансирования его участия в президентской гонке, обещают рассмотреть весной 2021 года. На этот раз речь пойдет о €50 миллионах, которые, по мнению следствия, обвиняемый получил от властей Ливии.