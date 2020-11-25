Росводресурсы о планах на будущее

Спасение главной водной артерии западной части России - Волги идет уже несколько лет, и за это время удалось снизить сброс загрязненных сточных вод, модернизировать часть гидросооружений, начать углубление дна там, где это необходимо. Работы продолжаются. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» работа будет продолжена в двух направлениях - «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги». К тому же огромного внимания сейчас требуют и другие крупные водные артерии страны. Работы хватит на годы вперед.

Среди нынешних самых проблемных водоемов - бассейн реки Дон, где за последнее время значительно ухудшилась гидрологическая обстановка. Из-за снижения уровня Цимлянского водохранилища возник риск перебоев с водообеспечением Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Шахт, Азова. В этих населенных пунктах проживает порядка 2 миллионов человек, которые могли столкнуться с вододефицитом из-за обмеления Дона. Но Росводресурсам удалось поддержать допустимый уровень запаса воды водохранилища за счет грамотного распределения стока и учета всех рекомендаций межведомственной комиссии.

- Крупнейшая в европейской части России река Дон обмелела, - рассказал Илья Разбаш, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России. - Это связано прежде всего с изменением климата. Все математические модели, которые были построены до этого, в настоящее время требуют корректировки и совершенно новых подходов. Раньше мы могли прогнозировать поведение реки, сейчас с каждым годом все сложнее. Подстроиться в вычислениях невозможно, поэтому мировая повестка дня в отношении водных ресурсов - это адаптация к изменению климата. Научные данные говорят сами за себя: климат меняется и будет продолжать меняться, что в итоге отразится и на воде. Изменение климата скажется на качестве и количестве воды для удовлетворения основных потребностей человека. Изменение водного цикла также создаст риски для производства энергии, продовольственной безопасности, здоровья человека, экономического развития. Основное внимание уделяется проблемам, возможностям и потенциальным мерам реагирования на изменение климата с точки зрения адаптации, смягчения последствий и повышения устойчивости.

По инициативе Минприроды России проводится научное исследование. Работа длится уже три года! Это целый комплекс научно обоснованных предложений, которые в дальнейшем лягут в основу программы экологической реабилитации и развития водохозяйственного комплекса Дона, его рек и протоков. Научное исследование сопровождает ФГБУ «Центр развития ВХК». Все это говорит о том, что улучшение ситуации в бассейне реки Дон возможно только при постоянной планомерной работе, принятии мер различного масштаба - от локальных до общегосударственных. Минприроды вырабатывает подходы, которые позволят не только решить проблему водообеспечения в регионах Нижнего Дона, но предусмотреть мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территории бассейна реки.

- В условиях глобального изменения климата, мер по адаптации и смягчению его последствий значительного улучшения экологической ситуации в бассейне реки можно добиться только тогда, когда эта задача будет восприниматься как личная, - подчеркнул Илья Разбаш.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Росводресурсы продолжают работу по уже действующим направлениям, о которых знают в каждом регионе страны, плюс появятся новые: уже готовы актуальные результаты научно-исследовательских трудов, которые лягут в основу новых масштабных комплексных проектов. Государство планирует и дальше вкладывать значительные ресурсы и силы в укрепление водной безопасности страны. Но важно помнить и понимать, что развитие водохозяйственного комплекса и чистота рек - это не только успех реализации проектов, но и забота каждого из нас о сохранности воды как стратегического и жизненно важного ресурса. Справимся.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?

Федеральный проект «Оздоровление Волги» 2020 год 2024 год

• Снижение объема отводимых в реку загрязненных сточных вод 2,98 куб. км в год 1,05 куб. км в год

• Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод 0,19 куб. км в год 2,12 куб. км в год

• Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги 190,55 км 720,16 км

• Протяженность расчищенных мелиоративных каналов Нижней Волги 121,3 км 175 км

• Площадь восстановленных объектов Нижней Волги 12,49 тыс. га 28,4 тыс. га

• Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги 12 89

Научные данные говорят сами за себя: климат меняется и будет продолжать меняться, что в итоге отразится и на воде.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 2020 год 2024 год

• Площадь восстановленных водных объектов 6,4 тысячи га 23,5 тысячи га

• Протяженность расчищенных участков русел рек 69,9 км 547,7 км

• Протяженность очищенных берегов 3000 км 9000 км

• Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов 1,6 млн чел. 4,5 млн чел.

• Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов 4,5 млн чел. 8,1 млн чел.

СТРОГО ПО НАУКЕ

Как продлить жизнь реке Терек и Аграханскому заливу

На днях в Махачкале прошло заседание Научно-технического совета Западно-Каспийского бассейнового водного управления Росводресурсов, посвященное исследовательским работам двух стратегических водоемов. Эксперты, опираясь на данные целого ряда специалистов, обсудили, как проводить работы по восстановлению экосистемы Аграханского залива Каспийского моря и реки Терек.

Исследование длилось 2,5 года, за это время состоялось 8 экспедиций, которые изучили 105 км реки. Примерно столько же времени ученые изучали и залив. В итоге в систему внесены десятки возможных вариантов мероприятий, которые помогут снизить негативное воздействие от гидрологических и русловых процессов.

В итоге научно-технический совет рекомендовал одобрить использование результатов работ. И если они будут одобрены, то их включат в программы реализации, финансируемые Росводресурсами. Окончательное решение будет принято на очередном заседании Научно-технического совета Росводресурсов в декабре.