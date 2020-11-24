Очередная стычка в деле Ефремова: перепалка Джигурды и Добровинского закончилась обращением в полицию

Противостояние Никиты Джигурды и звездного защитника Александра Добровинского достигло своего апогея: после вчерашнего столкновения у Хамовнического суда к делу подключилась полиция. Фото: Иван МАКЕЕВ

Противостояние Никиты Джигурды и звездного защитника Александра Добровинского достигло своего апогея: после вчерашнего столкновения у Хамовнического суда к делу подключилась полиция.

А начиналось все по уже известному сценарию. Джигурда, как обычно, явился на очередное заседание по делу Михаила Ефремова с гневными лозунгами в адрес экс-адвоката. Накануне в Хамовническом суде должны были рассматривать иск о возмещении Ефремовым материального вреда потерпевшим - 111 тысяч рублей, потраченных на похороны. Дело, впрочем, слушать не стали - требования Захаровых актер удовлетворил еще раньше. Однако, у стен суда перед многочисленными камерами развернулась настоящая баталия.

- Добросвинский - лжец и мошенник, - кричал Джигурда свои излюбленные обвинения. - Ты знаешь прекрасно: это я лишил тебя статуса!

В ответ защитник оттолкнул нападавшего и тем самым, как уверяет Джигурда, нанес ему серьезную травму. Такой обиды актер простить не мог: тут же последовал обращение в больницу и в полицию. Теперь правоохранители проводят проверку по факту вреда здоровью, а именно, ушиба фаланги второго пальца правой руки. Как и положено в таких случаях, после проверки будет решаться вопрос, возбуждать ли уголовное дело.

- Я и не знал, что Джигурда - хпж, что расшифровывается как "хрупкая пожилая женщина", - со смехом прокомментировал kp.ru выпад актера Александр Добровинский. - Конечно, никакой потасовки не было: он кричал, тыкал в меня пальцем, а я просто отодвинул его руку. Ну что ж... Джигурда постоянно куда-то жалуется, к этому все привыкли. Но самое смешное не в этом. Сколько он кричал, что освободит Мишу, возьмет его под свою защиту, докажет, что за рулем сидел другой человек. И где результат? А люди-то все помнят. И теперь надо как-то отвлекать от себя внимание...

Напомним, Никита Джигурда действительно пытался доказать, что Михаил Ефремов невиновен в смертельном ДТП и вообще оказался жертвой ловко спланированной подставы. Правда, все свои аргументы актер приводил не в зале заседаний под присягой, а на камеры репортеров у стен суда. Таким образом, убедить в невиновности Михаила Олеговича Джигурда смог разве что нескольких фанаток обвиняемого, а вовсе не судью и общественность.