«Лавочка закрывается»: стоит ли сейчас покупать апартаменты

Фото: Андрей Гордеев/ Ведомости,ТАСС

Власти в очередной раз собрались разобраться со статусом апартаментов. Как заявил во вторник замглавы Минстроя Никита Стасишин, ведомство готовит по этому поводу доклад в правительство. Чуть раньше он же рассказал, как предполагается решить вопрос.

- Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны себе честно сказать: все, эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье, - заявил он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

При этом те апартаменты, которые уже строятся, дадут достроить «по старым правилам».

Такие перспективы вновь подогрели интерес к апартаментам. Риелторы уже, потирая руки, ждут желающих вскочить в последний вагон — а соответственно, роста спроса и цен. Сейчас апартаменты считаются нежилыми, то есть коммерческими помещениями (см. «Напоминалку «КП»), и продаются дешевле квартир на 10-15%, а то и все 20%. Хотя, по правде говоря, зачастую внешне ничем от квартир не отличаются. В конце лета-осенью спрос на апартаменты уже вырос, а предложение резко сократилось. Как объясняют эксперты, это связано с падением курса рубля и оживлением инвестиционного спроса. Апартаменты же не только стоят дешевле квартир, но и, как правило, удачно расположены и хорошо подходят для сдачи в аренду.

А теперь еще вроде как и новый подарок обещают. Покупаешь недвижимость с более дешевым, нежилым статусом. А через какое-то время сможешь ее продать уже дороже - как жилье. Просто мечта инвестора! Но будет ли все именно так?

- Сейчас апартаментами называют очень разные виды недвижимости, - прокомментировал ситуацию корреспонденту kp.ru вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Это и апарт-отели — где жильцам предлагается полный спектр гостиничных услуг. Здесь, скорее всего, ничего меняться не будет, это понятный формат, близкий к тому, что принято называть апартаментами на Западе. Но это могут быть и комплексы с обычными квартирами, построенные в местах, где, по нашему законодательству, строить жилье нельзя. Не думаю, что все такого рода апартаменты будет возможно перевести в жилье. Как это сделать, если они, например, находятся на территории промзон и совершенно не отвечают градостроительным и санитарным нормам для жилых помещений?

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даже если такого рода псевдожилье, как его называют риелторы, официально признают жильем, ряд его недостатков, по мнению эксперта, никуда не денется. Например, неблагоприятная экология (если это действующая промзона). Или проблемы с социальной сферой — рядом не строились школы, детские сады, поликлиники, продуктовые магазины. И вряд ли власти смогут это все быстренько построить — чтобы жители получивших статус жилья апартаментов не оказались обделенными.

-При таких недостатках подобные помещения даже со статусом жилья все равно будут стоить дешевле, - считает Апрелев. - Мой совет — не поддаваться ажиотажу и очень внимательно смотреть на местоположение и функциональность такой недвижимости. Если апартаменты нужны, чтобы сдавать их в аренду, лучше остановиться на апарт-отеле, это более доходная недвижимость, чем даже жилая.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Чем сейчас апартаменты отличаются от квартиры

Главное формальное отличие — в статусе «нежилого помещения». Но у него есть ряд последствий.

- Нельзя зарегистрироваться по постоянному месту жительства (можно только временно — и то не во всех апартаментах)

- Налог на недвижимость может быть больше — в зависимости от региона и особенностей комплекса, до 2% вместо 0,1- 0,3% от кадастровой стоимости

- Плата за ЖКХ — по расценкам для коммерческого сектора. При этом нельзя сменить управляющую компанию (для жилых домов такой механизм существует) или пожаловаться на произвол УК в жилинспекцию (она контролирует только жилье).

- Внутри одного и того же комплекса помещения могут использоваться очень по -разному. В соседних апартаментах вполне может оказаться и офис, и постоянно шумящая мини -типография — это не запрещено.

- Застройщик не обязан заботиться о социальной инфраструктуре для будущих жильцов. А также о всевозможных детских и спортивных площадках во дворе и т. п. Именно поэтому возведение апартаментов и обходится дешевле.

- Допустимые расстояния между зданиями, требования к материалам, шумоизоляции и т. п. - как для коммерческих помещений. Это еще одна причина, по которой строить апартаменты дешевле, чем квартиры, — можно использовать более дешевые материалы (хотя, конечно, не все застройщики так делают — это зависит от уровня комплекса).