Представитель ВОЗ: бессимптомные носители коронавируса могут заражать окружающих на протяжении до двух недель

Эксперт объяснил парадокс: почему в лагерях беженцев нет тяжелых вспышек коронавируса Фото: REUTERS

По данным Всемирной организации здравоохранения, 23% всех заболевших ковидом, переносят болезнь бессимптомно. Но до сих пор нет окончательной ясности, насколько они заразны. Об этом «Комсомолка» спросила у сотрудника программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко во время международного онлайн брифинга для журналистов.

Если сравнивать сроки выделения вируса, то у бессимптомных носителей это 1 – 2 недели, сообщил представитель ВОЗ. В течение всего этого времени они считаются заразными. Пациенты со средней тяжестью болезни (те, у кого есть температура, кашель и другие признаки заболевания) вирус выделяется в течение 3-х недель. Замерить сроки помогают ПЦР-тесты. И у тех, кто переносит ковид в тяжелой форме - то есть лечение может доходить до реанимационных процедур - вирус выделяется еще дольше.

- Течение заболевания очень сложно отслеживать у тех, кто не предъявляет жалоб, - говорит Олег Стороженко. – Вместе с тем уже накоплен достаточно серьезный массив информации, которая позволяет говорить, что вирус выделяется у бессимптомных носителей, а значит, они действительно заразны для окружающих.

По наблюдениям медиков ВОЗ бессимптомное носительство может быть связано с возрастом и с наличием или отсутствием у человека других заболеваний. Если сопутствующие заболевания есть, то и ковид протекает тяжелее, болезнь проявляет себя множеством самых разнообразных симптомов.

- Среди детей мы видим больше случаев бессимптомного заболевания, - продолжил Олег Стороженко. – Очень интересные наблюдения у нас были в лагерях для беженцев, там, где основную массу населения составляют все-таки молодые люди. Там мы не видим большого количества тяжелых и среднетяжелых случаев болезни.

На данный момент единственным надежным способом отслеживания динамики развития заболевания у пациентов-бессимптомников в ВОЗ считают наблюдение за проконтактировавшими с ними людьми и тестирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичка рассказала, как вылечилась от коронавируса дома: дыхательная гимнастика, барсучий жир, грудной сбор №4

Чтобы дозвониться до поликлиники, у женщины ушло трое суток, но зато доктор и лечение правильное назначил, и бесплатные лекарства выдал (подробнее)