Умер Владимир Фирсов, актер из знаменитого советского фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Владимир Фирсов в фильме "Тот самый Мюнхгуазен" Фото: кадр из фильма.

В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 76-летнего артиста Владимира Фирсова. Актер умер в своей квартире на улице Народного Ополчения в Москве. Тело мужчины обнаружила его младшая сестра Татьяна Александровна*. Она и вызвала на место скорую помощь и оперативные службы. Прибывшие в квартиру медики уже ничем не смогли помочь артисту, мужчина скончался.

«Днем 21 ноября нарядом скорой помощи была констатирована смерть 76-летнего артиста Владимира Фирсова. Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В роли студента в фильме "Осенний марафон" Фото: кадр из фильма.

Тело мужчины было направлено на медицинскую экспертизу, которая поможет установить точные причины смерти артиста. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Владимир Александрович Фирсов - актер театра и кино. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. За свою карьеру исполнил более 60 ролей в кино и театре. Снимался в таких фильмах как «Осенний марафон», «Забытая мелодия для флейты», «Охота на единорога» и сериалах «Хождение по мукам», «Дальнобойщики», «Клетка» и других.

Фрагмент фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

Исполнял одну из ролей в знаменитом фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен», где на одной площадке играл с Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Леонидом Ярмольником. Также исполнил эпизодическую роль в легендарном советском фильме «Москва слезам не верит»

* - имя изменено.