Загадочный монолит обнаружен посреди пустыни в штате Юта

Металлический параллелепипед смотрится инородным телом в дикой гористой местности.

На странный объект обратил внимание кто-то из биологов Департамента охраны окружающей среды американского штата Юта (Utah Division of Wildlife). Вместе со служащими Департамента общественной безопасности штата (Utah Department of Public Safety) они вылетели на вертолете в удаленные от цивилизации районы считать горных баранов.

Местность, над которой летали "счетоводы".

Объект, несуразно торчавший в неположенном месте - на дне горного разлома, естественно, заинтересовал «счетоводов». К нему спустились, сделав круг. И обнаружили параллелепипед серебристого металла без каких-либо опознавательных знаков.

Кое-каких горных козлов и баранов сосчитать все-таки удалось.

- Высота штуковины примерно 3,5 метра, - рассказал пилот вертолета Брет Хатчингс (Bret Hutchings) местному телеканалу KSL. – В грунте стоит плотно, словно вросшая.

Пилот вспоминал, что, подходя ближе к монолиту, «контактеры» шутили. Мол, если кто-то вдруг исчезнет, оказавшись рядом, то остальные бросятся бежать. Посвященным шутки вполне понятны: спустившиеся с неба поглазеть на странную штуковину смотрели культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика 1968 года «Космическая одиссея 2001 года», в котором фигурировал объект, весьма похожий на нынешний. Его установили на Земле пришельцы в незапамятные времена. И этот могли. Стало быть, мало ли что…

Монолит - из "Одиссеи" - на Земле.

Монолит надежно закреплен в грунте.

Надо понимать, что инопланетная версия происхождения монолита в штате Юта тоже шуточная. Скорее всего это какой-то арт-объект – инсталляция. Не исключено, что и автор вскоре найдется.

Пока же неясно из чего и для чего сделан монолит. Очевидцы об этом умалчивают. А скорее всего просто не знают. О местоположении не распространяются. Власти зачем-то распорядились держать координаты объекта в тайне.

Биологи прикидывают высоту монолита.

А ВДРУГ ЭТО ВСЕ-ТАКИ ПРИШЕЛЬЦЫ?

Монолиты обнаружены на Марсе, его спутнике Фобосе и на Меркурии

Некий черный параллелепипед виден на Меркурии, первой от Солнца планеты нашей Солнечной системы. Энтузиасты разглядели его на снимке, который был сделан 10 февраля 2012 года камерой Wide Angle Camera (WAC), установленной на зонде MESSENGER. Он - зонд - тогда уже год крутился около Меркурия.

NASA выложило снимок, разрешение которого составляет 250 метров на пиксель, на своем сайте. В аннотации сообщило, что диаметр кратера, запечатленного на фото в центе, 42 километра. Из чего следует, что высота объекта составляет примерно 6 километров, ширина - в 3 километра. Объект огромен – гораздо больше того, что из «Одиссеи» Кубрика. Но по цвету и пропорциям, ну, очень похож.

Монолит на Меркурии.

Энтузиасты, исследовав свет и тени, заявили, что объект представляет собой не ход, ведущий в подземелье Меркурия, как можно было бы подумать, а именно монолит, возвышающийся над поверхностью.

В NASA монолит не замечают. Ни слова о нем.

Легендарный астронавт Эдвин (Базз) Олдрин - человек, вторым ступившим на поверхность Луны еще в 1969 году, заявил в эфире одного из телеканалов США: «Мы должны посетить спутники Марса». И объяснил почему, первой целью должен стать Фобос.

- Там, - говорил Олдрин, - стоит монолит - очень странная структура для этого маленького космического объекта в форме картофелины, который делает оборот вокруг Марса каждые 7 часов. Так и сказал – «монолит».

По словам Базза, среди тех людей, которые видели фото странного объекта на Фобосе, мало кто сомневается: монолит там кто-то поставил.

Базз не знает, кто поставил. Отвечал всегда весьма туманно и философски: «Ну, Вселенная поставила… Если хотите, Бог поставил…»

Далекие от Бога уфологи, конечно же, полагают, что штуковина осталась от пришельцев.

Монолит на Фобосе.

Мнолит на Фобосе располагается на стороне, обращенной к Марсу.

В NASA – то есть, на официальном уровне – наличие монолита на спутнике Марса никак не комментируют. Но в свое время высказался представитель канадского космического агентства - доктор Алан Хильдебранд (Dr Alan Hildebrand): «Если мы доберемся до этого объекта, то лететь куда-либо еще, возможно, не понадобится».

Надо понимать, доктор тоже намекал на пришельцев.

Впервые монолит на Фобосе был сфотографирован с борта зонда Mars Surveyor, обнаружил его некто Эфрейн Палермо в 1998 году. Определил высоту – примерно 76 метров.

Монолит внешне «не правильный» - не похож на тот, что у Кубрика. Выглядит башней с плоской вершиной. Но кто знает, какими должны быть «правильные» монолиты?

Снимок марсианского монолита был сделан с высоты порядка 300 километров камерой высокого разрешения (HiRISE camera), установленной на зонде NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Фото объекта попало на Землю еще в 2009 году.

Монолит на Марсе

Монолит углядели «внеземные – виртуальные - археологи», усердно выискивающие на официальных снимках разные несуразности. Подняли шум в интернете, уверяя, что объект – такой прямоугольный - представляет собой рукотворную конструкцию высотой более 10 метров.

Тут NASA изменило себе – ответило. Мол, то, что объект прямоугольный, еще ни о чем не говорит. И на Земле, и на Марсе полно естественных прямоугольных образований. Скорее всего зонд сфотографировал просто отдельно стоящий камень. И не смейте называть его монолитом, что подразумевало бы искусственное происхождение объекта.

Однако продолжают называть, поминая фантаста Артура Кларка, по роману которого (2001: A Space Odyssey) Кубрик и снял одноименный фильм.

У Кларка один монолит находят на Земле, другой - на Луне, который выводит на следующий монолит, установленный инопланетянами на спутнике Сатурна Япете. Япетский монолит, куда больше лунного, оказывается звездными вратами, ведущими в иные миры.

С учетом находки, сделанной биологами, считавшими баранов в среду 18 ноября, у нас выстраивается другая цепочка: монолит в штате Юта, монолит на Фобосе, монолит на Марсе и, наконец, монолит на Меркурии. Если бы последний оказался бы звездными вратами, то сквозь них можно было бы летать куда-нибудь на космических кораблях внушительного размера.

Монолит - из "Одиссеи" - на Япете.

Помечтаем чуть-чуть пока не прояснилась хотя бы одна тайна – металлического 3-метрового параллелепипеда, привлекшего внимание общественности. О нем сообщили уже десятки СМИ по всему миру.