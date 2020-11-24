"Пинал беременную маму ногами": отверженный сын нанес новый удар по Владимиру Конкину

Владимир Конкин Фото: Мила СТРИЖ

Сын Владимира Конкина выступил с новыми обвинениями в адрес своего знаменитого родителя. На протяжении многих лет Ярослав молчал о семейных проблемах. Он давно живет за границей и с отцом не общается. После смерти сестры Софии, которая два месяца назад утонула в бассейне, отпрыск Конкина перестал скрывать правду.

Ярослав много лет не общается с отцом. Когда-то Владимир Конкин в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сына из травматического пистолета. Ходили слухи, что сын родителя простил. Однако теперь решил рассказать о личной жизни звезды. Ярослав уверен, что его отец всегда был равнодушен к жене и собственным детям, а теперь использует смерть дочери Софии для пиара.

После гибели Конкиной стали всплывать все новые и новые скандальные подробности о звездной семье. "Он даже маму из роддома не встречал. Я все детство ел тушенку и макароны. У нас в холодильнике была специальная полка с деликатесами. Это была еда для отца. Нам всем, в том числе маме, ее строго запрещалось брать", - огорошил Ярослав признанием в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Сын актера сообщил, что отец проявлял агрессию по отношению к матери. "Он пинал маму ногами, когда та была беременна. Софией, кстати. Я молчал, когда он устроил пиар на смерти матери, но теперь, когда аналогичная ситуация происходит с Софией, я не буду оставаться в стороне", - заявил мужчина.

Ранее Ярослав поведал, что отец изменял жене Алле Львовне, которая скончалась в 2010 году от онкологии, со своим администратором Еленой Переслени. "Он из-за этого сослал маму в загородный дом. Это была самая настоящая ссылка. Мама в то время ударилась в религию, искала в этом утешение. Однажды, когда мама практически застала отца с Переслени, то сразу потащила его к иконам и сказала каяться во грехе. Он послушно это сделал", - подчеркнул наследник.

Алла Львовна сильно переживала. "Кто-то сказал маме, что, если впустить любовницу в семью, она быстро надоест мужу. Мама это и сделала, а в итоге Переслени ее выжила", - делился Ярослав.

С отцом он не общается уже 12 лет. "Когда сестра развелась с мужем, у нее не было денег на жизнь. Она даже квартиру снять не могла. К нам в Германию София переезжать не хотела, и тогда я ее буквально вынудил пойти к отцу. Лишь после скандала Софию с маленькой дочкой впустили в квартиру", - рассказывал Ярослав о тяжелой участи сестры. Сам Владимир Алексеевич ранее назвал сына "Иудой" и заявил, что лишает его фамилии.