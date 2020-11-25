«Зеленая» энергетика опережает традиционную по темпам роста

Юг России стал лидером среди регионов по строительству ВЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно выводам опубликованного недавно доклада "Российская отрасль ВИЭ в международных сравнениях: солнечная и ветровая энергетика" информационно-аналитического центра "Новая энергетика" с помощью солнца и ветра к 2050 году будет производиться около половины электроэнергии в мире. Ветровая и солнечная генерация в 2020 году уже опережает традиционную энергетику по темпам роста. Производство электроэнергии в мире за 20 лет выросло в 1,7 раза, с 16 000 ТВтч до 27 000 ТВтч. Электроэнергия полученная ВИЭ (возобновляемые источники энергии) выросла с 1,5% до 10%, в том числе в Западной Европе на ВИЭ приходится около 20%, в США и Китае примерно по 10%, в Индии около 8%, в остальном мире в среднем около 4%, в России этот показатель пока не доходит и до 1%.

Пандемия короновируса в 2020 году оказала значительное воздействие на энергетический сектор. По мере сокращения пассажирских перевозок упал спрос, в частности, на нефть. В результате сокращения мирового спроса на энергию доля традиционных источников энергии в структуре энергобаланса также снизилась примерно на 5%.

Возобновляемые источники энергии становятся победителями кризиса. Это единственный источник энергии, доля которого увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Прогнозы в 2020 году для обычных электростанций ухудшились во время кризиса, ситуация с возобновляемыми источниками энергии намного лучше. Из-за кризиса рост лишь на короткое время замедлился и, по мнению экспертов, затем пойдет полным ходом. Отчасти это связано с ужесточением рамочных условий в политике. Например, Европейский парламент ужесточил климатическую цель ЕС на 2030 год. Цель состоит в том, чтобы сократить выбросы парниковых газов на 60 процентов по сравнению с 1990 годом.

Россия также не остаётся в стороне от мировых трендов. Очередь из регионов, желающих установить и ввести в эксплуатацию альтернативные электростанции, все время растет, но тут влияет географическое положение. Прежде чем составить предложение для инвесторов в ВЭС (Ветряные электростанции) и разработать проект, специалисты в области альтернативных источников электроэнергии около двух лет собирают показания силы ветра, изучают погодные условия и рынок сбыта. Кроме сложностей с локализацией и недостатком инвестиций в строительстве объектов ВЭС в России, большой проблемой было решение земельного вопроса.

Технологии и реализация современных проектов приходят в нашу жизнь быстрее, чем законодательство, нормативные акты нередко могут тормозить процессы развития во многих сферах и проектах. До подписания нового постановления Правительства вопросы о возведении ветропарков регулировались региональным законодательством, в разных регионах согласование могло занимать разное время. Согласно новому постановлению правительства от 12.11.2020 года № 1816, которое устанавливает на федеральном уровне перечень случаев, при которых при строительстве или реконструкции объектов не требуется получать разрешение на строительство и разрабатывать документацию по планировке территории, эта норма коснулась объектов альтернативной электроэнергетики.

Лидер среди регионов по строительству ВЭС на данный момент Юг, тут есть дефицит электроэнергии в летний период, нет больших ГЭС, одна АЭС которая не может обеспечить такую большую площадь и такие расстояния.

Как итог сейчас на юге страны запустили пять ВЭС: в республике Крым, Ростовской области, республике Адыгея, на подходе завершение строительства ВЭС в Краснодарском крае. Большие перспективы у ВЭС в северных широтах нашей страны, например, в Калининградской области был построен один из самых первых ветропарков в начале 2000-х, который уже выработал свой ресурс и заменен на более новый, морской ветер дает отличные условия для генерации электричества. В Ростовской области в 2020-м году уже построили три ветропарка, это самая большая в России площадка ВЭС. Сотня ветровых генераторов способны обеспечить полностью электричеством город до 400 тысяч жителей населения.

- Государство до 2035 года взяло курс на развитие ВЭС и привлечение инвестиций в альтернативные источники электроэнергетики. Первый пакет поддержки был утвержден с 2014 по 2024 годы. Действует программа поддержки "зеленой энергетики", в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. В 2020 году программу решили продлить до 2035 года. Сформированы целевые показатели по экспорту, по ветроэнергетическому оборудованию в 2025-2029 годах экспорт должен составить 5%", сообщает эксперт в области электроэнергетики, генеральный директор «Донэнерго» Сергей Сизиков.

Генеральный директор «Донэнерго» Сергей Сизиков

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сизиков Сергей Валентинович (28.10.1982 гр), генеральный директор «Донэнерго» (2019 – н.в.). С 2014 по 2016 был замгендиректора по капитальному строительству и материально-техническому снабжению АО “Донэнерго”. С 2016 по 2018 исполнительный директор АО “Донэнерго”. Сергей Сизиков является специалистом в области генерации, в том числе в области зелёной энергетики (ВИЭ). Внедрил на своём предприятии, работающем на всю Ростовскую область первый в России программный комплекс, автоматизирующий сбор данных с электросчетчиков.