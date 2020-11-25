«Америка вернулась»: Байден представил ключевых сотрудников своей администрации

Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне согласия президента США Дональда Трампа на начало формальной процедуры передачи власти команда объявившего себя победителем выборов Джо Байдена стремится закрепить успех и обещает изменения во внешней политике страны.

Так, кандидат на пост спецпосланника по климату Джон Керри уже заявил, что администрация нового президента США планирует заняться пересмотром международных договоренностей в сфере борьбы с изменением климата и намерении США вернуться в Парижское соглашение.

Сам Байден недавно провозгласил:

– Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!

Линда Томас-Гринфилд, которой обещано место представителя США при ООН, решила не отставать от патрона и заявила:

– Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась!

Не дождавшись официального объявления результатов президентской гонки, Байден представил ключевых сотрудников своей администрации.

Пост главы Госдепартамента при президенте Байдене займет Энтони Блинкен, при Бараке Обаме занимавший должность заместителя советника по национальной безопасности, а позже – заместителя госсекретаря США.

Главой госдепа станет Энтони Блинкен. Фото: ru.wikipedia.org

Впервые министром внутренней безопасности станет иммигрант-латиноамериканец – на эту должность Байден планирует назначить Алехандро Майоркаса.

Пост директора Национальной разведки впервые может занять женщина – на это место Байден прочит бывшего советника по нацбезопасности Эврил Хейнс, которая в 2013-2015 годах занимала являлась заместителем директора ЦРУ.

Эврил Хейнс станет главным разведчиком США. Фото: ru.wikipedia.org

Место советника по нацбезопасности президента США займет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон, Джейк Салливан.

В то же время, члены команды пока еще действующего президента страны Дональда Трампа не оставляют попыток доказать, что победу у кандидата-республиканца украли. Правда, шансов на то, что их усилия дадут хоть какой-то результат, остается все меньше: суды отказываются принимать иски, а ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена.