Сам себе дизайнер: возможно ли сделать стильный ремонт в новостройке по вашему проекту?

Покупка квартиры дело ответственное и важное. Здесь не бывает мелочей и второстепенных деталей. Тот случай, когда стоит семьдесят семь раз примерить и только один раз подписать договор купли-продажи. Важны район, метраж, цена, ремонт, чтобы появилось то самое ощущение дома.

Вторичка или новостройка?

Ремонт – тема отдельная, прежде чем жилье станет таким, о котором мечтаешь, придется изрядно постараться. Покупатель ограничен только полетом фантазии и кошельком.

Приобретая «вторичку» хочется по максимуму стереть следы присутствия прежних жильцов, придать жилью индивидуальность. С новостройкой проще – первый собственник избавлен от подобных проблем. Но во сколько обойдется ремонт в новом жилье? Бытует мнение, что в разы дороже, чем во «вторичке». «Комсомолка» разобралась в вопросе и узнала, как можно сэкономить.

С ремонтом или без?

Остановившись на новостройке, а сегодня это самый выгодный вариант благодаря льготным ипотечным программам, можно пойти двумя путями. Первый: купить квартиру без отделки, второй: выбрать вариант отделки от застройщика. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Плюсы и минусы квартиры без отделки:

+ можно разработать индивидуальный дизайн;

+ выбрать материалы на свой вкус;

+ возможность сэкономить на материалах;

- всю грязную работу (стяжка, электрика) делать самостоятельно;

- электричество только до щитка%;

- шум и грязь;

- контроль рабочих;

- риск нарваться на шарлатанов.

Плюсы и минусы квартиры с отделкой:

+ получил ключи, заходи и живи;

+ никаких дополнительных трат;

+ экономия времени и нервов;

+ возможность включить ремонт в стоимость ипотеки;

- возможные недочеты в отделке;

- использование материалов низкого качества;

- только типовые проекты ремонта.

Эксперты рынка недвижимости приводят цифры: ценник на квартиры с отделкой выше «голых» на 10-15%. Отделывая квартиру самостоятельно в подобную сумму не уложиться. С учетом того, что стоимость ремонта можно включить в ипотеку, то в масштабах ежемесячного платежа отделка будет почти незаметной.

Сам себе дизайнер?

Когда слышишь о варианте с ремонтом от застройщика, сразу вспоминаются советские времена: у всех обои одинаковые и венгерская стенка. Пожалуй, это самый большой аргумент «против».

Исследования, проведенное крупным игроком строительного рынка ГК ФСК показало, что менее 60% респондентов, заинтересованных в отделке, хотели бы иметь возможность повлиять на выбор цвета и фактуры стен и напольного покрытия, 74% хотели бы сами выбрать межкомнатные двери, 80% — сантехнику.

Если бы застройщик предлагал свободу выбора, то почти сто процентов покупателей жилья в новостройках предпочли квартиру с максимальной отделкой.

Можно ли отделочные материалы компоновать на свой вкус?

Оказывается, можно. Недавно ГК ФСК представил новую опцию своим клиентам. Они могут выбрать вариант ремонта с помощью конструктора отделки.

На этапе выбора квартиры можно сформировать свой индивидуальный дизайн-проект, а застройщик реализует его в жизнь. Будущий собственник жилья может внести корректировки в стандартные готовые решения: заменить фактуры, цвета, материалы.

А если представление об уютном и функциональном жилье не вписывается в картину универсального проекта, то за основу можно взять свой вариант.

Программа позволяет создать макет с нуля, добавить зональное разделение, распланировать положение розеток и выключателей, перенести рабочие зоны и зоны отдыха.

Чтобы выбрать материалы отделки, напольного покрытия, межкомнатные двери и сантехнику не придется ехать на строительный рынок и весь день толкаться в очередях, рассматривая товар. Достаточно только указать понравившийся вариант из предложенной номенклатуры. Никаких ограничений по выбору нет, можно смело «миксовать» стилистические решения, расставлять акценты и вносить правки.

Цена вопроса?

Свобода выбора, конечно, хорошо, но как не разориться на таком ремонте и не возрастет ли его стоимость в процессе реализации? Это еще один вопрос, который стоит ребром.

Умный конструктор позволяет не только нарисовать проект с нуля, но и сразу определяет стоимость ремонта: не нравятся стены под покраску, пожалуйста - обои.

Процедура предельно прозрачная, итоговый вариант, созданный клиентом, зафиксируют в договоре, где прописаны все выбранные позиции и цены.

- Интерес к жилью с отделкой стабильно растет — в 2020 году спрос на такой продукт у нас вырос на 20-25%. В первую очередь благодаря снижению ипотечных ставок. Клиенты включают отделку в стоимость квартиры и общую сумму запрашивают в банке. Это позволяет получить жилье «под ключ», не имея дополнительных расходов, - рассказал директор департамента развития продукта ГК ФСК Петр Кирилловский.

Пилотным комплексом, где стал доступен конструктор отделки, стал ЖК «Римский». Объект возводится в пригороде Москвы с удобной транспортной доступностью (15 минут от метро «Домодедовская» и «Марьино»). В будущем планируется использовать данную схему в других жилых комплексах, которые возводит ГК ФСК.

Справка «КП»

ГК ФСК – девелоперская компания, занимающая лидирующих позиции на рынке недвижимости. Корпорация имеет богатый опыт комплексной застройки районов и строительства домов по индивидуальным планировкам.

В 2016 году в структуру вошел Первый ДСК, основанный в 1961 году, являющийся эталоном качества застройки.

Суммарный объем возведенной недвижимости по итогам 2019 года составил 1 500 000 кв. метров.