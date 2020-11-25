Когда госграница "колючка" в саду: как страны охраняют свои территории

Полицейское усиление на границе Германии и Австрии, лето 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитить себя от чужаков мощной стеной - проект, который реализовал еще Китай свыше двух тысяч лет назад. В новейшей истории этот, как показала жизнь, неудачный опыт попыталось повторить не одно государство. В настоящее время по всему миру существует более 50-и пограничных стен и барьеров. И каков результат?

Самый раскрученный в СМИ вариант - стена на мексикано-американской границе. Значительная часть заграждений - около трети от всей протяженности этой границы - была построена еще при Буше-младшем. Трамп обещал построить «великую и красивую» стену на всей линии соприкосновения с южным соседом. Но удалось ему возвести новые мощные заборы общей длиной всего в 700 км, и то значительная часть этого частокола заменила устаревшие и обветшалые заграждения еще бушевской постройки.

Итог неутешителен. Поток незаконных мигрантов сначала уменьшился, а потом опять вырос. Число арестов и задержаний нелегалов на южной границе США в октябре 2020 года чуть не дотянуло до 70 тысяч (что гораздо выше, чем в сентябре). А с обещаниями Байдена, объявившего себя следующим президентом страны, пересмотреть жесткую миграционную политику Трампа, число желающих «попытать счастье» на пути в США без визы явно возрастет.

Граница на заборе

Самая эффективная стена вдоль границы построена в Израиле. Идею строительства разделительного барьера с палестинскими соседями (в Израиле его называют «забор безопасности») выдвинул премьер-министр Ицхак Рабин в 1992 году, а уже через 2 года был построен первый участок вдоль границы на северо-западе Западного берега реки Иордан.

К началу второй интифады (сентябрь 2000 года) разделительная стена была построена и вдоль границы с сектором Газа, и то, что все теракты второй интифады были совершены жителями Западного берега, дало понять – разделительный барьер себя оправдывает.

Израиль отгородился от палестинских соседей мощной стеной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К 2005 году строительство забора безопасности вокруг Западного берега реки Иордан было завершено. В результате в районах, защищенных забором, от терактов в 2003 году погибло и было ранено в два раза меньше людей, чем там, где забора не было.

Но то, что для израильтян хорошо, для добропорядочных палестинцев, никак не связанных с террористами, - сплошная морока. Почувствовать ее буквально на себе приходится и всем туристам и паломникам, отправляющимся в Вифлеем, где находится Храм Рождества Господня. Это территория Палестинской автономии, отгороженная тем самым «забором безопасности». Чтобы миновать его, надо отстоять в длиннющей очереди и пройти на израильском КПП строжайший контроль. Вся процедура может занять до часа времени, причем как на входе, так и на выходе.

Высокая эффективность заградительных барьеров вокруг Палестинской автономии привела к тому, что Израиль возвел еще несколько стен. В 2013 году завершено строительство заградительного барьера на границе с Египтом. За год до того был построен небольшой забор безопасности на израильско-ливанской границе. Еще одна разделительная стена возникла на границе с Сирией. Теперь Израиль планирует начать строительство заградительного барьера и на границе с Иорданией. И все это несмотря на то, что израильско-ливанская граница закрыта давным-давно, ее могут пересекать лишь сотрудники миротворческих сил ООН. Такая же ситуация на израильско-сирийских рубежах, КПП на которых открывают лишь раз в год, чтобы смогли воссоединиться семьи друзов – маленькой нации, проживающей по всему Ближнему Востоку.

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней

Самый, пожалуй, анекдотический проект возведения пограничной стены, был представлен в сентябре 2014 года тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком и назван «Европейским валом». Предлагалось в течение шести месяцев обустроить оборонительные сооружения, которые еще называют «Стеной», и системы наблюдения на всей длине украинской границы с Россией. Также должно было быть оборудовано морское побережье государства и демаркационная линия на границе с Крымом.

Общая протяженность российско-украинской границы составляет более 2000 км. Согласно плану украинских властей, «Европейский вал» должен стать восточной границей ЕС. Количество рвов — не менее трех, при этом между ними должна была проходить контрольно-следовая полоса, пространство между ними должно патрулироваться. Сами рвы должны были быть обнесены забором высотой от 4 до 6 метров.

Один из проектов экс-премьера Украины Арсения Яценюка - "Европейский вал". Фото: Youtube

Яценюк перед камерами лично пытался испытать забор на прочность. Фото: Youtube

В 2015–2016 годах строительство велось полным ходом, в 2017 пыл поугас, а с началом 2018 года не только строительство, но и разговоры о «Стене», на которую выделялись огромные суммы, сошли на нет. Потому что не только совершенно шокирующие результаты «строительства», но и темные истории его финансирования представляют теперь интерес исключительно для антикоррупционных органов страны.

Еще две страны постсоветского пространства, уже давно готовящиеся к «агрессии с Востока», Латвия и Эстония, тоже решили построить свои «стеночки» на нашей общей границе. Евросоюз им в этом финансово помогает, так что перспективы успешного завершения этих амбициозных проектов более оптимистичны, чем у украинского «Европейского вала». Но и масштабы не те: так, «колючка» под 3 метра высотой.

Самая надежная

Вот уж где никакие нелегалы не пройдут, так это по основной части границы Китая и Непала. Причем строить там ничего не пришлось, все создала сама природа, ведь разделительная линия проходит по вершине самого высокого горного пика в мире - Эвереста. И почти триста погибших при попытке восхождения на это вершину альпинистов пытались вовсе не пересечь эту границу, а взойти на царь-гору, доказав себе, что они - покорили главный 8-тысячник планеты.

В Америку по льду

Многие даже не представляют себе, как Россия близка к Америке. Привыкли, что США - это где-то на противоположной стороне «шарика». И забывают, что между российским и американским островами в Беринговом проливе всего-то около 4 километров. Это расстояние теоретически можно преодолеть пешком за 45 минут зимой, когда крепкий лед покрывает пролив. И именно оно разделяет в Беринговом проливе два острова, имеющих общее название — Острова Диомида. Более западный остров Ратманова принадлежит России, размерами он больше. А меньший – американский, называется островом Крузенштерна, он отошел когда-то к Штатам вместе с проданной Россией Аляской.

Тут уже не там

Но есть границы, которые можно перейти, не заметив, что оказался совсем в другой стране. Такие границы, есть, например, у Нидерландов с Бельгией и Германией. Там демаркационная линия может проходить прямо через дом, кафе или торговый центр.

В Европе границы давно уже полупрозрачны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Или у Италии со Швейцарией: туристы, впервые отправляющиеся на электричке из Милана в Цюрих, всегда с удивлением узнают, что при пересадке в городке Кьяссо им нужно зайти в здание железнодорожного вокзала, через фойе которого проходит специальная линия. На входе приезжающих встречают итальянские пограничники, на выходе – швейцарские. А линия – не что иное как итало-швейцарская граница, которая проходит по улочкам Кьяссо, в магазинах которого принимают и евро, и швейцарские франки, а горожане используют преимущества проживания на две страны исключительно в ущерб швейцарской дороговизне, покупая все в итальянской части города.

По улице Дружбы народов

Есть межгосударственные межи, прошедшие через селения и даже дома, и у России с Украиной. Но ситуация на них не столь пасторальна, как в Европе.

Жители поселка Тёткино в Курской области пересекают госграницу десятки раз в день. Некоторые - не выходя за забор собственного участка, потому что она проходит по их саду. Яблони растут в России, а груши - уже на Украине.

Получилось так, когда одну большую деревню разделили на две - российскую Тёткино и украинскую Ржевка. И теперь их жители целый день курсируют мимо пограничного поста с сумками, авоськами и ведрами. Даже за водой – с паспортом. Границу укрепляют украинские пограничники. Они-то и вводят все новые и новые ужесточения. Например, по введенным недавно правилам, норма провоза через границу продуктов – не больше 2 килограммов «на желудок» - так значится в документах. А перевозить крупные грузы и вовсе запретили.

Еще один широко известный пример - российско-украинская граница, разделившая практически слившиеся друг с другом два поселка - Чертково Ростовской области и Меловое Луганской области. Межа здесь пролегла аккурат по улице Дружбы народов. Здесь дело дошло до того, что заграждения из колючей проволоки прошли между домами.

Две границы на одной

Сегодня есть и границы одной страны, которые формально можно пройти, находясь за тысячи километров, совсем в другой стране. В Канаде, ОАЭ, некоторых других странах США организовали для вылетающих к ним гостей и сограждан такой сервис – после регистрации на прямой рейс, летящий в американский аэропорт, тут же проходишь паспортный и таможенный контроль США и, прилетая в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, просто идешь и получаешь багаж без либо очередей и формальностей.

«Мировая деревня» отменяется?

Еще относительно недавно, во времена ускоренной глобализации, многим мир уже представлялся одной большой деревней, которую можно облететь за день, не замечая границ. И термин «глобальная деревня», придуманный канадским писателем-фантастом Маршаллом Маклюэном, казалось, определяет всеобщее светлое будущее.

Но сначала мигранты-беженцы и затесавшиеся среди них террористы, а потом и пандемия, заставили всех взглянуть на свободу пересечения границ построже. И совсем недавно французский президент Эммануэль Макрон предложил реформировать Шенген - усилить внешние границы ЕС, а против тех, кто не выполняет свои обязательства, вводить санкции.

Еще до этого многие страны Евросоюза закрыли свои границы, включая соседей. Так сделали, например, Италия, Словакия, Чехия, Дания, Литва, Польша, Кипр, Эстония.

Судя по всему, профессия пограничника еще долго будет востребована. А вот о «глобальной деревне» на обозримое будущее придется забыть.