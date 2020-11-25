Безответственность владельцев «Березниковского содового завода» угрожает экологии Волжского-Камского бассейна

Фото: greenpatrol.ru

Из-за чего жители близлежащих населенных пунктов жаловались на ухудшение самочувствия и признаки отравления, а предприятия, использующие водные ресурсы в производстве, понесли многомиллионные убытки. Колоссальный ущерб был нанесен и речной экосистеме.

Источником загрязнения, как установила природоохранная прокуратура, стал «Березниковский содовый завод» (БСЗ), который входит в состав «Башкирской содовой компании» (БСК). Крупнейший объект размещения отходов производства в Поволжье – шламохранилище № 2 БСЗ (склад жидких, и пастообразных отходов) известно в регионе как «Белое море». Прокурорская проверка подтвердила факты утечек щелочных стоков из «Белого моря» в устье реки Толыч, впадающую в Каму, ПДК хлорид-ионов в воде была превышена в 22 раза. На контроле в центральном аппарате СКР сейчас находятся четыре уголовных дела, связанных со сбросом загрязненных стоков «Березниковского содового завода». Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подтвердила факт высачивания жидкостей технического происхождения из-под подошвы шламонакопителей № 2 и № 1. По заказу общественников аккредитованной лабораторией проведен отбор проб для дальнейшего анализа и проведения экологической экспертизы. Росприроднадзором провел на БСЗ три внеплановых проверки, в ходе которых было выявлено 156 нарушений, обнаруживших аварийное состояние шламохранилища № 2.

17 ноября Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура в присутствии сотрудников Росприроднадзора, ЦЛАТИ, сотрудников независимой лаборатории и экспертов «Зеленого патруля» при плановом отборе почвы обнаружила новую зловещую находку – трубу из под подошвы шламохранилища № 2, из которой осуществляется сброс предположительно щелочных отходов в устье реки Толыч. Для проверки этого факта был произведен отбор проб. А 23 ноября от местной лаборатории были получены новые данные о многократном превышении ПДК по хлорид-иону в реке Толыч, которая, по словам руководителя экологических программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, стала уже не рекой, а техническим стоком, что говорит о том, что утечки из шламонакопителя продолжаются. Последние пробы показали рост уровня pH до 12 единиц при норме 6,5.

Фото: greenpatrol.ru

Кроме того, в нарушение Водного кодекса, шламохранилище № 2 БСЗ расположено на расстоянии в среднем около 90 метров от границы водоохранной зоны, в то время как законом установлен запрет на размещение объектов размещения отходов ближе, чем в 200 метрах от границ водоохранной зоны. Сказать, что это обнаружилось лишь сейчас, нельзя. Нынешние собственники Башкирской содовой компании, в которую входит БСЗ, – Сергей Черников и Дмитрий Пяткин не могли не знать о требованиях закона, и когда десять лет взяли под контроль БСЗ, предоставили в контролирующие органы недостоверные сведения об объекте. Есть серьезные вопросы и к надзорным органам, которые также не могли не знать об этом нарушении и все эти годы закрывали на него глаза. Все это в совокупности и привело к экологической катастрофе, от которой пострадало население всего Поволжья, а также экономика региона. Отметим, кроме того, что река Кама является преднерестовой рекой для редчайшего каспийского лосося – белорыбицы, находящегося на гране исчезновении. Из Каспия эта рыба поднимается в Волгу, затем в Каму, а далее в реку Белая, где находится нерестилище этой редкой рыбы.

Особым цинизмом в данной ситуации со стороны БСЗ можно назвать ту комедию, которую компания разыграла, обратившись в природоохранную прокуратуру по поводу обнаружения повышенных концентраций хлоридов в водных ресурсах, и потребовав найти виновника. Собственную причастность к загрязнению экологии БСЗ отрицает.

Однако на днях руководство БСК внезапно заявило о планах ликвидации к 2030 году шламохранилищ БСК и создании на их месте парка. Губернатору Прикамья Дмитрию Махонину было предложено поддержать проект ликвидации «белых морей», который БСК оценила в 12 млрд руб.

Здесь хочется задать несколько вопросов. Почему о необходимости принятия каких-либо мер в БСК заговорили лишь сейчас, а не десять лет назад, когда нынешние собственники взяли контроль над компанией? Почему все эти годы практически ничего не предпринималось для исключения экологических бедствий? Наконец, почему решение экологической проблемы владельцы БСК отодвигают на целых десять лет – до 2030 года и требуют участия государства в решении?

Вывод напрашивается сам собой: за этими так называемыми «планами» ничего в реальности не стоит. Они являются лишь декларацией, направленной на то, чтобы ввести в заблуждение госорганы и общественное мнение мнимыми намерениями исправить ситуацию. Цель таких заявлений понятна – снизить напряженность сейчас, отвлечь внимание властей и затянуть решение проблемы.

То, что выдвинутый руководством БСК план является лишь фикцией, видно и по тому, что никаких конкретных технических и инвестиционных мероприятий со сроками реализации БСК не представлено.

Совершенно очевидно, что такие предложения сроком на 10 лет никак не могут устраивать ни государственные органы, ни жителей Прикамья. Необходимо в самые кратчайшие сроки прекратить эксплуатацию шламохранилища, начать срочный ремонт его аварийной инфраструктуры, а также перенести этот объект от границ водоохранной зоны на расстояние не менее чем 200 метров, как того требует Водный кодекс.

По мнению Романа Пукалова, меры в отношении виновных лиц должны быть максимально жесткие. «Если не помогают меры административного воздействия, нужно применять Уголовный кодекс. Пока кто-то реальный срок не получит, в компании так и будут думать, что у них есть 10 лет на решение проблемы. Факт загрязнения доказан, наказанием для виновных лиц может стать лишение свободы на срок до 5 лет», – полагает эколог.

Здесь стоит отметить принципиальную позицию Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая не только оперативно выявила виновника аварии и продолжает тщательно следить за ситуацией, но и предпринимает активные действия для расследования нарушений.

Фото: greenpatrol.ru

Владельцы Башкирской содовой компании, владеющей БСЗ, – Сергей Черников, Дмитрий Пяткин и другие известны лишь тем, что давно покинули Россию и ведут роскошную жизнь в Европе и Канаде, и никак себя не проявляют. Смысл их существования – получение прибыли от работы активов, оставшихся в России. Средства в модернизацию и поддержание безопасной работы объектов инфраструктуры они практически не вкладывают.

О собственниках БСК президент В.Путин на заседании правительства 26 августа 2020 года высказался очень жестко: они «ведут бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями». «Контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются… Где деньги? Известно где — в офшорах», — сказал Путин на совещании с членами правительства. — «Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое — выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме». Уже через неделю после выступления президента Генпрокуратура РФ направила в арбитражный суд республики иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В рамках спора суд наложил арест на акции БСК.

По оценкам экспертов, для радикального решения создавшейся в Поволжье экологической проблемы необходимо возвращение активов БСК в государственную собственность или передача более ответственному инвестору. Опасные производственные объекты, работающие с ядовитыми отходами вблизи водных ресурсов, должны управляться квалифицированными и ответственными собственниками, а не отсиживающимися за рубежом любителями обогатиться любой ценой и за чужой счет.