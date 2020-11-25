Россияне погасили ипотечных долгов на 500 млрд рублей и набрали еще больше новых

Обычно россияне стремятся закрыть ипотеку пораньше — в среднем кредит гасится за 7 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В третьем квартале россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов. По данным Банка России, объем таких выплаченных раньше срока ссуд в июле-сентябре — больше 0,5 триллиона рублей. Это на 80% с лишним больше в сравнении с тем же кварталом 2019 года, и почти в полтора раза — с предыдущим кварталом 2020 года.

Так кризис напугал?

- Основных причин две, - прокомментировал «КП» банковскую статистику главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. - Это как обеспокоенность перспективами, которая вызвала желание избавиться от долгов, так и, причем даже в большей степени, рекордный рост рефинансирования уже взятых ипотечных кредитов. С обычных 5% доля такого кредитования выросла до 15%. Что объясняется беспрецедентным снижением ипотечных ставок. Даже по обычным, не льготным, программам стало выгодным закрывать за счет новых кредитов старые, взятые больше года-полутора лет назад. А тем, кто попадает под условия льготных программ типа «Семейной ипотеки», это выгодно, если прежний кредит был взят буквально несколько месяцев назад, но на не льготных условиях.

Как объясняет эксперт, в банковской статистике подобное рефинансирование не всегда выглядит именно как рефинансирование — особенно если новый кредит берется в другом банке. Поэтому, исходя из статистики Центробанка, получается, что россияне в основном гасили кредиты за счет откуда-то свалившихся собственных средств. При этом наши граждане в принципе обычно стремятся закрыть ипотеку пораньше — в среднем кредит гасится за 7 лет. Нынешняя же ситуация с падением ставок да еще и на фоне коронакризиса подогрела желание любыми способами закрыть «невыгодные» кредиты, взятые еще под 11-12%, а то и больше годовых.

Ряд экспертов считает, что это делалось в том числе и за счет опустошения банковских депозитов, ставки по которым тоже рекордно — но упали. Кто-то, потеряв надежду спасти от обесценивания кровные рубли, лихорадочно покупает гаражи и садовые участки. А кто-то долги гасит. Риелторы подсказывают: наши граждане не так просты, чтобы сбережения банально на оплату долгов спускать, некоторых это подтолкнуло к целой хитрой операции. С продажей прежней ипотечной квартиры и закрытием старого кредита и покупкой новой, в новостройке получше, по льготной программе под 6,5% годовых. Таким образом решались сразу несколько задач: «спасти» и куда-то пристроить обесценивающиеся сбережения, снизить себе раза в 1,5-2 ставку по ипотеке да еще и жилищные условия улучшить.

Важный момент, на который обращают внимание почти все специалисты. Ударное досрочное погашение ипотеки совпало с еще более рекордным ростом объемов выданных жилищных кредитов. Какое уж тут избавление от долгов. Разве что с тем, чтобы еще больше средств вложить в недвижимость, которая в России во времена всех кризисов традиционно считалась самой надежной «сберкнижкой».