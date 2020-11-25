Транспортная отрасль России получила высокую оценку за цифровизацию

Переход транспортной отрасли «на цифру» - одна из национальных целей России, что определено президентом России. Участники рынка отмечают, что пандемия стала настоящим драйвером внедрения цифровых технологий в бизнес. И уже 80% компаний транспортной отрасли России внедряют новые бизнес-модели на основе цифровых технологий, более половины транспортных и логистических предприятий приступили к реализации собственных стратегий цифровой трансформации.

Замглавы Минцифры России Андрей Черненко отметил, что очень много цифровых технологий уже используются в транспортной отрасли. «Уровень развития цифровизации на транспорте и логистике, очевидно, высокий, но нельзя останавливаться на достигнутом и надо проблемы отрабатывать», - подчеркнул замминистра.

«Главные барьеры цифровизации транспорта – наличие кадров и компетенций, доступность финансовых ресурсов и «зрелость» экосистемы поставщиков цифровых решений» - говорят результаты исследования консалтинговой компании Strategy Partners, проведенного по заказу Минцифры России.

Презентация итогов первой оценки «цифровой зрелости» транспортной отрасли состоялась 25 ноября на онлайн-сессии «Цифровой транспорт и логистика – 2020». Мероприятие организовано Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), Фондом Росконгресс и Strategy Partners при поддержке Минтранса и Минцифры России.

- Цифровая трансформация требует оценки «цифровой зрелости» ключевых отраслей. А транспорт и логистика – пилотная отрасль для оценки готовности к цифровой трансформации, она демонстрирует высокий темп цифровизации и обладает реализованными цифровыми платформами и системами, - определил вектор вебинара партнер компании Strategy Partners Алексей Праздничных.

Он также отметил, что уровень цифровой готовности значительно варьируется внутри секторов отрасли: «наибольшая готовность у железнодорожных перевозок, курьерских и почтовых услуг, а наименьшая – у грузоперевозок водным транспортом».

- При этом грузовая логистика заметно отстает от пассажирских перевозок по уровню цифровизации, - пояснил Алексей Праздничных. - По ключевым сферам деятельности компании добились наибольшего прогресса в цифровизации взаимодействия с потребителями, на втором месте – операционная деятельность, а на третьем – перевод «на цифру» поддерживающих функций (управление персоналом, закупки и финансы).

Директор Департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов подчеркнул, что результаты исследования помогут более точечно сконцентрировать меры поддержки для преодоления зафиксированных барьеров на ранней стадии и повышения эффективности цифровизации по секторам с наименьшей готовностью.

- С привлечением МГУ, ведущих компаний и экспертов, участников и партнеров Ассоциации ЦТЛ мы разработали стратегию цифровой трансформации отрасли до 2035 года. В ближайшее время проведем публичную презентацию и направим документ министру транспорта на утверждение, – рассказал Дмитрий Баканов в ходе выступления. - Наши целевые показатели – обеспечение отрасли к 2035 году на 100% цифровыми решениями и инфраструктурой мультимодальных перевозок, внутренних и международных транспортных коридоров, а также массовое применение всех видов беспилотного транспорта.

Дмитрий Баканов также отметил необходимость с 2021 года начать оценивать «цифровую зрелость» и любые другие тенденции продвижения цифровых продуктов на уровне частных компаний, которые находятся в конкурентной борьбе, чтобы на их фоне отслеживать цифровую трансформацию отрасли в целом.

- Ведь транспортная отрасль не однородна. На какой стадии находятся каждый участник рынка порой трудно понять. Чтобы видеть динамику нужен индекс, который будет отражать проникновения цифровых технологий, - сделал предложение выступающий.

Директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин добавил, что оценка «цифровой зрелости» должна проводиться регулярно.

- Российские железные дороги уделяют этому большое внимание. В том году утвердили стратегию цифровизации. В связи с пандемией более 110 тысяч сотрудников переведены на удаленную работу. Большие усилия на это потрачены. Многие вещи стали делать быстрее, и несмотря на понижение пассажиропотока, появились новые клиенты в грузовых перевозках. Вопрос кадров сегодня является ключевым для нас, для цифровой трансформации нужны квалифицированные специалисты, например по квантовой коммуникации, которых учить надо специализации со школы», - отметил Чаркин.

Чаркин обратил внимание, что несмотря на желание участников рынка «двигаться быстрее», необходимо обращать внимание на то, что есть «клиенты разного возраста, которые не готовы переходить к цифровым продуктам».

Директор Ассоциации ЦТЛ, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков отметил, что в части транспорта перспектив у цифровой отраслевой экосистемы РЖД больше чем у Яндекса или Сбера.

- Цифровая трансформация идет неравномерно, поэтому нам необходимо переходить от сложившейся модели отдельных компаний-лидеров к формированию цифровых отраслевых экосистем. Ведущие компании должны создавать условия для вывода небольших игроков на единый уровень «цифровой зрелости», поднимать весь сектор – в железнодорожных, морских, авиа, и автоперевозках. Такой подход повысит конкурентные преимущества транспортных компаний на глобальном уровне и ускорит цифровую трансформацию, основанную на реальных запросах бизнеса», - пояснил Замков.

Выступающий акцентировал внимание коллег, что «объединение отраслей под эгидой развития цифровизации поможет утвержденный Минтрансом и Минфцифрой рейтинг цифровизации компаний, который позволит избежать цифрового шума, отслеживать их развитие, контролировать появления монополистов среди крупных цифровых-компаний».

- Уже достаточно с паспортом прийти на вокзал и симпатичная девушка с планшетом пустит вас в поезд, не надо распечатывать посадочный на самолет. Главное - обеспечить удобство и безопасность пассажиров. В этом направлении мы и должны двигаться, - высказался в свою очередь заместитель гендиректора ВЭБ-лизинг Александр Кондрашов. Начальник Управления цифровой трансформации ФГУП Росморпорт Павел Босенко поднял в своем выступлении необходимость принятия новых законов, без которых развитие цифровых продуктов невозможно: «Уже сейчас беспилотные авиадроны используются нами для ледовой разведки в Арктике. В перспективе развитие беспилотного вождения судов. Этот мировой тренд ведет к уменьшению эксплуатационных затрат, повышению безопасности, а отсутствие системы жизнеобеспечения экипажей благотворно повлияют на безопасность, экологию и себестоимость перевозок. Но нигде в мире, и в России в частности, не отработаны законодательные акты и вопросы кибербезопасности, которые все это позволят воплотить».

Он отметил, что если Московскую область можно пересечь на транспорте «просто установив приложение», то в других регионах в электронных устройствах совсем "не видно движения транспорта».

- В регионы необходимо предоставить стандарты цифровизации, чтобы им было на что ориентироваться к 2025 году. Чтобы к этому времени вся отрасль транспорта была оцифрована.

В живом обсуждении Андрей Черненко также отметил, что надо проработать и осмыслить вопросы правильного обращения с данными, вопросы информационной безопасности и кадрового резерва. «Эти вопросы транспортной логистики очень тонкие. Надо в этой теме разобраться и двигаться дальше, так как все этому благоволит. В течение 5 лет эти все моменты надо решить», - заключил замминистра.

Черненко также попросил участников беседы подготовить к следующей встрече свои предложения по определению «цифровой зрелости» и способов измерения «рейтинга цифрового развития» предприятий.