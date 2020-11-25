"Мальдивская балетная кикимора": Волочкова нарядилась в микро-купальник и синие ласты

Анастасия Волочкова продолжает радовать поклонников снимками в микро-купальниках и своими фирменными шпагатами. Фото: Instagram.com

Анастасия Волочкова продолжает радовать поклонников снимками в микро-купальниках и своими фирменными шпагатами. Правда, на этот раз изюминкой пляжного образа стал не только пышный бюст танцовщицы, которому стало тесно в мини-бикини, но и ярко-синие ласты.

Анастасия Волочкова больше недели отдыхает на Мальдивах. Балерина улетела на курорт с женихом Олегом. Именно он является автором пляжных фотографий артистки. "Красота глазами любимого. Это прекрасное наше романтическое путешествие. Я всем желаю счастья", - обратилась балерина к поклонникам.

Влюбленные просыпаются ни свет, ни заря и начинают веселиться. "На Мальдивах я всегда просыпаюсь с рассветом в шесть утра. Это мне не свойственно в Москве. Но здесь так красиво! Жаль просыпать это чудо! А любовь вообще вне времени", - делится подробностями отдыха танцовщица.

На одном из снимков Настя сидит на песке в украшенном драгоценными камнями микро-купальнике. На ней ласты. Ее грудь буквально выпрыгивала из своего плена на свет Божий. "Мальдивская балетная кикимора", - подписала Волочкова сочный кадр.

На другом фото она раскинула ноги в шпагате. "Мне кажется, так мой шпагат еще длиннее", - прокомментировала звезда.

После чего пошла освежиться в Индийский океан. А до этого Настя провела незабываемые часы с любимым. Они пили шампанское на берегу.

"Вчера у нас был невероятный романтический вечер на песчаной косе, который мне помогли организовать добрые люди нашего острова. Этот необитаемый кусочек песчаной земли находится недалеко от острова. Нас доставили на маленькой лодочке. Мне очень захотелось сделать любимому сюрприз, и он удался", - делится счастьем знаменитость.