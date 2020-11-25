Последнее появление Марадоны на людях: из-за проблем со здоровьем не смог увидеть победу своего клуба

Диего Марадона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 25 ноября, стало известно, что в возрасте 60 лет ушел из жизни легендарный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона. Он после очередной перенесенной операции был выписан из больницы 11 ноября 2020 года.

Информацию о смерти Марадоны подтвердили в ассоциации футбола Аргентины:

- Президент АФА Клаудио Тапиа выражает соболезнования в связи со смертью нашей легенды, Диего Марадоны. Ты всегда будешь в наших сердцах!

Последнее же появление на публике Марадоны пришлось на 30 октября. В этот день его клуб "Химнасия и Эсгрима" в поединке 1 тура сезона чемпионата Аргентины принимал "Патронато" и добился победы со счетом 3:0.

Сам Диего приехал на матч, который был специально посвящен ему - в "Химнасии" Марадона значится главным тренером. Перед началом поединка прошла специальная красочная церемония - футболисту вручили памятную доску. Он трясущимися руками обнял всех. А посмотреть за игрой своей команды не смог - не позволяло здоровье.

Сославшись на плохое самочувствие, Диего Марадона отправился домой. А чуть позже стало известно, что он доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате. Она находится на расстоянии часа езды от Буэнос-Айреса.

Марадона умер в окружении своих родных и близких, пишут СМИ Аргентины. После того, как у легендарного футболиста упало давление, к его дому приехало сразу несколько скорых. Но врачи не смогли спасти Диего.