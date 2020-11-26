Вскрылась еще одна афера с квартирой дочери Алексея Баталова

Алексей Баталов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Имена Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина в последнее время у всех на слуху. Вдова Алексея Баталова обвинила своих бывших друзей в мошенничестве с наследством знаменитого актера. Теперь же всплыли новые подробности аферы. Оказывается, Дрожжина и Цивин лично получали деньги со сдачи квартиры младшей дочери артиста Марии, которая родилась с ДЦП.

У Марии Баталовой в собственности была квартира, которая досталась ей от покойной бабушки. Вдова Алексея Баталова эту недвижимость сдавала в аренду, а вырученные деньги шли на лечение Маши. Арендодатель переводил их на карту. Однако с недавних пор стал отдавать наличные напрямую Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину.

"Я переводил ранее деньги на счет. Теперь плачу наличными Наталье Дрожжиной. 80 тысяч рублей", - рассказал мужчина.

Как оказалось, Цивин и Дрожжина получают плату за квартиру с декабря 2019 года. Адвокат семьи Баталовых уверена, что это очередное подтверждение мошеннических действий супружеской пары.

"Куда уходили эти средства? Мы собираемся доказать, что эти деньги были присвоены Цивиным и Дрожжиной незаконно. У нас есть показания съемщика. Бабушка Марии Баталовой перед смертью завещала эту недвижимость внучке, чтобы та могла спокойно оплачивать свои нужды. Никаких прав на эту собственность Цивин и Дрожжина не имеют", - подчеркнула защитница в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Отметим, Дрожжина и Цивин отрицают свою причастность к мошенническим действиям. Супруги утверждают, что всего лишь хотели помочь семье Баталова и не имели злого умысла. Они заявили, что готовы официально вернуть деньги Гитане Леонтенко и расторгнуть договор пожизненной ренты. В свою очередь, Гитана Аркадьевна и ее дочь, инвалид с детства, не доверяют ни Цивину, ни Дрожжиной. Ранее друг семьи Баталовых сообщил, что Цивин вел базу данных на пожилых актеров. "На данный момент 18 квартир, полученных путем договора ренты, находится у них", - заявил Юрий Шерлинг.