Новогодние мечты вновь готова исполнить «Пятёрочка»

Победители получат шикарные подарки: квартиру в российской столице, 5 автомобилей, 50 продвинутых смартфонов и другие ценные призы.

В этой новогодней акции сможет принять участие любой гость. Достаточно быть зарегистрированным в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть заветные призы, нужно найти кнопку «Участвую», которая есть у вас в личном кабинете или мобильном приложении «Пятёрочки», и обязательно нажать на нее. Все: вы в игре.

И сразу начнутся чудеса! Почти 1,5 месяца, вплоть до 11 января 2021 года включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей, при условии применения своей действующей «Выручай-карты», гости универсамов торговой сети будут накапливать «шансы» на выигрыш. Все логично. А еще дополнительные «шансы» будут начисляться каждому гостю за единовременную покупку двух товаров партнёра акции PepsiCo - брендов Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda любого объема.

Не забывайте: чем больше покупок – тем больше «шансов».

• Один чек на сумму от 555 рублей или покупка товаров-партнёров акции - это ваша заявка на участие в розыгрыше телефонов и еженедельных призов;

• три чека на сумму от 555 рублей и/или покупка товаров- партнёров акции — это ваша заявка на участие в розыгрыше машины;

• пять чеков на сумму от 555 рублей и/или покупка товаров- партнёров акции — это ваша заявка на участие в розыгрыше квартиры.

На этом список приятных сюрпризов не заканчивается. Еженедельно в период действия новогодней акции «Исполняем мечты!» будет проводиться розыгрыш 200 сертификатов интернет-магазина OZON, а 300 гостям начислят 5000 баллов на «Выручай-карту».

Один гость может стать обладателем только одного главного приза и выиграть не более двух еженедельных призов.

«Новый год – один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда и взрослые, и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся, - напоминает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Уже третий год подряд «Пятёрочка» проводит акцию «Исполняем мечты!». Шанс получить в подарок собственную квартиру в столице или машину для всей семьи есть у каждого, нужно только поверить! Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты ещё приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты».

Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года. Больше информации о новогодней акции «Исполняем мечты!» вы можете узнать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка». Там же легко отслеживать количество накопленных «шансов».