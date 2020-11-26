"В любви у меня нет табу": Мирослава Карпович рассказала об отношениях и съемках в комедии "Друг на продажу"

Актриса Мирослава Карпович. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Папина дочка" стала взрослой: в новой комедии "Друг на продажу", трейлер которой появился сегодня в Сети, Мирослава Карпович предстала в образе коварной соблазнительницы. В погоне за сердцем и кошельком красавца-миллионера ее героиня готова на все, вот только сам мачо отнюдь не свободен...

О новой роли и своих предпочтениях в любви Мирослава рассказала сайту kp.ru - это первое интервью актрисы за долгие месяцы. Карпович и раньше редко общалась с прессой, не говорила о личном, а в последнее время из-за бесконечного потока новостей о ее романе с Павлом Прилучным и вовсе оставила лишь один канал связи с поклонниками - страницу в Инстаграме. Но на этот раз звезда сделала исключение.

Мирослава Карпович в новой комедии "Друг на продажу". Фото: кадр из фильма.

- Мирослава, не терпится увидеть вас в новой роли. Кстати, не обидно, что спустя столько лет вас все ещё воспринимают «папиной дочкой»?

- Ну что вы, я совсем не обидчивая! Более того, скажу: не всегда за всю жизнь у актеров бывают такие суперпопулярные роли, которые помнит вся страна и даже за ее пределами. Ведь помимо имени героини, все помнят мое настоящее имя-отчество, это, видимо, уже к старости дело грядет..! Ну и конечно, играя детские сказки в театре, я вижу, как молодые мамы, выросшие на нашем сериале, приводят своих деток, которые тоже с их подачи смотрят "Папиных дочек". Пока в силу своего юного возраста эти маленькие зрители называют меня Машей, а кому 12-14 лет, настаивают ,что я не просто Маша, а величают... народной артисткой! Для меня это самая высокая оценка - устами младенцев, как говорится. Разве это может быть обидно?!

- В «Друге на продажу» вы предстанете в образе коварной обольстительницы, которая борется за сердце мачо-миллионера, используя самые убойные приёмы соблазнения. А есть ли у вас в жизни проверенный способ заполучить внимание мужчины: особенный взгляд, романтический образ?

- С каждым мужчиной работает свой способ, но у меня их нет. Я всегда предпочитаю быть собой. Главные ингредиенты: оптимистично-улыбчивый задор, чувство юмора, капелька шарма и легкая дымка харизмы. Я все смешиваю и не взбалтываю!

- Ваша героиня пытается заполучить мужчину, который несвободен - для некоторых девушек это табу. А если речь идёт о настоящих чувствах, какие табу есть у вас?

- Если чувства настоящие, то никаких табу нет. Как у девушек, так и у мужчин. Чему быть, тому статься.

- Жених-миллионер - мечта, пожалуй, каждой второй девушки. Другая половина рассчитывает всего добиться сама. А вы на чьей стороне?

- Я всегда на стороне справедливости, искренности, честности и полного доверия. Деньги мужчин меня никогда особо интересовали, я сама нормально зарабатываю. Меня всегда привлекали сильные мужчины, во всех смыслах данного прилагательного. Если мужских качеств нет, то никакие миллионы меня не завлекут и не заманят.

Коварная соблазнительница готова на все, чтобы захомутать мачо-миллионера. Фото: кадр из фильма.

- Что для вас главное в отношениях мужчины и женщины? Смогли бы сами сделать первый шаг в отношениях?

- В совместной жизни всегда нужно помнить, что ты уже не один, рядом с тобой есть человек, мнение которого надо уважать и главное слышать. Если нет компромисса, то лучше не продолжать отношения, иначе излишняя амбициозность рано или поздно рванет как Хиросима, не оставив после ничего, кроме руин или горстки пепла.

Поверьте, если вы искренне любите человека, то все его недостатки, даже те, с которыми вы раньше не могли мириться, станут достоинствами. Не будьте заложниками фразы "один любит, другой позволяет себя любить". Это все нездоровые отношения. Любовь - это когда два близких человека ни на секунду не перестают одаривать друг друга заботой, нежностью, окутывать всепрощением, ничего не ожидая взамен. И тут уже нет лагерного распорядка шагов на первый/второй, это просто искусство шагов навстречу друг другу и в одном направлении.

- В этом году вы столкнулись с массой обидных эпитетов в свой адрес: «разлучница года», «соблазнительница», «хищница» и т.д. Но надо отдать должное - не стали оправдываться, опускаться до оскорблений. Откуда в вас столько мудрости? И не хотелось ли раз и навсегда расставить точки над i, чтобы прекратить досужие сплетни?

- Счастливейшие люди из всех, которых я знаю, и я в том числе, не обращают ни малейшего внимания на то, что о них говорят случайные люди, особенно, если они это делают грубо. Более того, зачастую они благодарны судьбе за всех грубых, надоедливых и обладающих тяжелым характером людей, которых встречают на жизненном пути, ведь они – живое и яркое напоминание о том, кем нельзя становиться ни в коем случае. Они смотрят на них и направляют свой жизненный путь совсем в другую сторону. Нам всем стоит поступать так же.

Те, кто подбирал это нескромный набор эпитетов для моей скромной персоны, как раз и есть мои учителя, взращиватели сверхмудрости, сверхсилы и моих суперспособностей. Возможно, со временем я открою волшебную лавку добра и гармонии для тех самых растеряш. Спасибо им за все!

- Что вам даёт чувство влюбленности? Крылья за спиной, оптимизм, веру в собственные силы?

- Я не очень люблю чувство влюбленности, чаще всего оно бездумно, одержимо, невменяемо, легковоспламеняемо, ровно как быстро затухаемо. С этим я сталкивалась в более юные годы и с возрастом пришла к тому, что больше не хочу. Я за глубокие, мудрые, постепенно нарастающие отношения. Они фундаментальны, крепки, честны, глубоки, высоки как те здания, что стоят веками, а на вид - будто вчера построены.

С возрастом я стала ценить свое время и ту силу отдачи, которую готова разделить с Человеком, которого действительно люблю. Этими чувствами и эмоциями нельзя разбрасываться направо и налево. Важно понять, что любить надо не только других, но и себя саму. Самое страшное, что с вами может случиться – это потерять себя самого из-за того, что слишком сильно любишь кого-то еще, забыть, что вы тоже заслуживаете любви и счастья.

Да, любите других - это правильно, это полезно, нужно, но не забывайте и о себе. Счастливые люди знают, что любить себя – это не эгоизм. Они ставят во главу угла свои интересы, потому что только так можно найти в себе достаточно сил, чтобы любить всех, кто вам небезразличен. Заботьтесь о себе. Ведь если пожертвовать всеми своими нуждами и потребностями, чтобы помогать кому-то еще, вскоре от вас останется лишь тень того человека, которым вы когда-то были.

КСТАТИ

Кто еще сыграл в новой комедии

"Друг на продажу", как обещают создатели, станет главной комедией 2021 года. В авторской команде собрались производители таких комедийных бестселлеров, как «Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Елки», а главные роли в картине сыграли Вадим Галыгин, Мирослава Карпович, Алина Алексеева, Антон Богданов, Максим Коновалов, Женя Малахова, Антон Пампушный и другие актеры.

В новой комедии зрители увидят Вадима Галыгина в главной роли. Фото: кадр из фильма.

В центре сюжета – авантюрные приключения молодого непутевого бизнесмена Гоши, который, открывает брачное агентство и, не предупредив своего друга Ивана, делает его главным лицом своей фейковой компании.

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера» - ведь именно так рекламирует Гоша своего друга.

- Проанализировав все успешные комедии последних лет, мы с коллегами вывели свою формулу успеха у зрителей. Фильм сделан в лучших традициях жанра: в нем много визуальных «фишек», оригинальных сюжетных ходов, погонь, каскадерских трюков, локаций, массовых сцен, более пятнадцати современных хитов современной музыки, - говорит продюсер ленты Лев Карасев.

В широкий прокат фильм «Друг на продажу» выйдет уже в первом квартале 2021 года.