Полицейские поймали вора-рецидивиста, который похищал домашних питомцев

Вор признал, что "увидел привязанную собаку около магазина и решил забрать ее себе". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Внуково сотрудниками патрульно-постовой службы задержан мужчина, подозреваемый в краже собаки. Тем, кто оставляет собак у магазина на заметку: воры часто прибегают к подобным трюкам, чтобы потом вернуть любимого питомца за вознаграждение. Но в этот раз похититель попал в объектив камеры.

- На кадрах видно, как местный житель вместе с женой и ребенком пришел в продуктовый магазин, расположенный на Рассказовской улице. Он привязал свою собаку по кличке Валли к перилам у входа, а сам отправился за покупками. Выйдя из магазина, мужчина не обнаружил своего питомца и обратился в территориальный отдел полиции. Следствием ОМВД России по району Внуково города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "кража". И в результате разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Московской области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Воришка признал, что "увидел привязанную собаку около магазина и решил забрать ее себе".

Задержанному суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Собаку вернули хозяевам. Они поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость, - отметила Ирина Волк.

Если вы пострадали при подобной ситуации - обращайтесь в отдел полиции по городу Внуково. В следствии не исключают, что преступник и раньше зарабатывал подобным способом.