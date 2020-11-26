Умер командир секретного подводного спецназа Алексей Буриличев

В военном госпитале имени Н. Н. Бурденко умер начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Герой Российской Федерации вице-адмирал Алексей Буриличев Фото: Виталий Невар/ТАСС

В военном госпитале имени Н. Н. Бурденко умер начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Герой Российской Федерации вице-адмирал Алексей Буриличев. Причина - коронавирус. Адмиралу шел 63-й год.

Давайте сразу развенчаем лживую сенсационность, которую некоторые СМИ раздувают вокруг смерти этого выдающегося человека: "Скончался самый секретный адмирал ВМФ". Это неправда. О Буриличеве не раз рассказывали газеты и журналы, он давал интервью на радио, немало информации о нем можно найти и в интернете. А вот о том, какие именно задачи решало возглавляемое им управление, можно лишь догадываться по его названию. Оно действительно было и остается одним из самых закрытых.

Алексей Витальевич Буриличев родился в 1958 году в Ленинграде. Получил три высших образования: Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, Военно-морская академия имени Кузнецова и Военная академии Генштаба. У него очень солидный послужной список: старший инженер подлодки, старший помощник командира подлодки, командир атомной подлодки, начальник штаба, а затем командир дивизии подводных лодок.

В служебной биографии Буриличева есть одна особая страница. Летом 1996 года его подлолка К-461 «Волк» патрулировала в удалённых районах Атлантики. Там, где "господствовали" противолодочные корабли ВМС США. В тех сложнейших условиях наш "Волк" сумел прокрасться сквозь густые заслоны и обнаружить новейшую американскую подводную лодку с баллистическими ракетами. А затем длительное время "Волк" скрытно "сидел на хвосте" субмарины США.

В том же году указом Президента России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни», капитану 1-го ранга Буриличеву было присвоено звание Герой Российской Федерации.

А в 2005 году Буриличев стал начальником Главного Управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Это дейсивтельно секретное подразделение ВМФ России, так называемый подводный спецназ. С назначением Буриличева в России возобновились глубоководные научные исследования, а создание техники для гидронавтов стало ни нем одним из приоритетов военного кораблестроения.

Буриличев руководил научными исследованиями в Арктике, на подводном хребте Ломоносова, когда Россия доказала в ООН принадлежность арктического шельфа.

В июле 2019 года Алексей Буриличев хоронил на Серафимовском кладбище Петербурга экипаж сверхсекретной подлодки АС-34. Прощаясь с погибшими, он сказал: "Уходят лучшие. Это были люди, отлично подготовленные, знающие свое дело и преданные ему. Они верно служили России".

Сегодня такие же слова говорят про него самого. Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков написал в фейсбуке: " Мы обязательно завершим то, что ты не успел осуществить..."