Утыканная булавками мумия египетской девочки озадачила исследователей

Мумию окружали странные предметы. Фото: royalsocietypublishing.org

Новый метод, позволяющий заглянуть внутрь саркофагов, не вскрывая их, испытали недавно американские ученые. О чем сообщили в обширной статье с картинками, опубликованной в журнале Journal of the Royal Society Interface. На него ссылается портал Live Science, коротко рассказавший об экспериментах.

Саркофаг в томографе и под рентгеновскими лучами. Фото: royalsocietypublishing.org

Совместив компьютерную томографию и рентген тончайшими лучами, экспериментаторы в мельчайших подробностях рассмотрели объект, известный, как «Портретная мумия Хавара номер 4» (Hawara Portrait Mummy No. 4), хранящийся ныне в Художественном музее Блок Северо-Западного университета (Northwestern University's Block Museum of Art) в штате Иллинойс.

Саркофаг с погребальным портретом снаружи и мумией внутри был обнаружен в начале прошлого века в Хаваре – некрополе, расположенном на юго-западе от Каира в 6 километрах от города Фаюм.

На погребальном портрете изображена взрослая женщина. Однако сканирование и последующий анализ продемонстрировали: мумия – детская. Останки принадлежали 5-летней девочке ростом менее метра. Жила она в первом веке нашей эры.

Портрет, нарисованный на саркофаге девочки. Фото: royalsocietypublishing.org

Наблюдатели удивляются: голова мумии будто бы набита чужими зубами. Это иллюзия, по словам, авторов исследования. Так выглядят родные зубы девочки. А много их от того, что помимо молочных видны еще не показавшиеся из десен коренные зубы.

Кажется, что голова девочки набита зубами. Фото: royalsocietypublishing.org

Другая странность – 36 предметов, напоминающие иголки: 5 воткнуты в туловище, 11 – в голову и шею, 20 – в ступни.

Дистанционный анализ выявил: металл предметов – современная углеродистая сталь. А сами они – булавки – иголки с головками, быть которых у древних египтян никак не могло.

Ученые, которыми руководил Стюарт Сток (Stuart Stock) – профессор-биолог из Северо-Западного университета (Feinberg School of Medicine at Northwestern University in Chicago), долго не ломали голову над этой загадкой, а рассудили, что булавки и в самом деле современные. Их воткнули уже в XX веке, чтобы укрепить матерчатые покровы мумии.

36 булавок воткнуты в мумию. Фото: royalsocietypublishing.org

Самой интересной находкой, по мнению авторов статьи, стал предмет размером 7 х 5 х 3 миллиметра, обнаруженный в животе девочки. «Включение F» (inclusion F) – назвали они его. Материал –предположительно гранат или малахит. По форме предмет напоминает жука-скарабея. Не исключено, что это он и есть – в виде амулета.

"Включение" в животе у мумии. Фото: royalsocietypublishing.org

Фигурки скарабеев иной раз клали в захоронения для защиты от неких темных сил. Но очень редко. Видимо они – темные силы – преследовали девочку еще при жизни.

От чего умерла девочка, ученые не определили – никаких травм на ее теле они не нашли.

И все-таки осталось загадкой, почему, расписывая детский саркофаг, художники изобразили взрослую женщину. Ведь показали недавние исследования, которые провели немецкие ученые, погребальные портреты, исполненные древними египтянами на саркофагах, отличались потрясающей точностью. Пример – мумия 3-летнего мальчика, чей облик восстановили немцы. Восстановили и удивились потрясающему сходству портрета и оригинала.

Подробнее об этом в нашем материале Живописцы древнего Египта изображали умерших с потрясающей точностью .

Портрет мальчика на саркофаге и его реконструированное лицо. Фото: royalsocietypublishing.org

А о других неожиданных находках читайте

В Египте найдены 59 абсолютно целых саркофагов, запечатанных 2700 лет назад